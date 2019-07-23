В Счетной палате заявили об угрозе перебоев в работе аэродрома "Домодедово"

Срыв сроков и порядка реконструкции объектов аэропорта "Домодедово" создает угрозу перебоев в работе воздушной гавани и всего Московского авиаузла. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП), проверив проведение работ в аэропорту. Выводы контрольного ведомства отражены в отчете, с которым ознакомилась "РГ".

Росавиация и аэропорт "Домодедово" должны были на основе соглашения о соинвестировании с 2013 года провести работы по трем направлениям: реконструировать взлетно-посадочную полосу № 1 (ВПП-1), реконструировать вторую летную зону аэропорта и построить новую взлетно-посадочную полосу № 2 (ВПП-2) вместо старой.

Работы были выполнены ненадлежащим образом, сроки сорваны. "Бюджетные ассигнования в размере 1 802,2 миллиона рублей израсходованы без достижения ожидаемого результата", - констатировали в СП.

В частности, новая ВВП-2 не была введена в эксплуатацию. Зато старую полосу частично вывели из эксплуатации и разобрали. "Учитывая ограниченную работоспособность существующей ВПП-2 в случае закрытия ВПП-1 на регламентное обслуживание или чрезвычайной ситуации существуют риски перебоев в работе как аэродрома "Домодедово", так и Московского авиационного узла в целом", - предупреждают авторы отчета.

Соглашения о соинвестировании между сторонами было заключено 2 февраля 2012 года. В самом соглашении было отмечено, что оно будет эффективно при условии одновременного завершения инвестиционных вложений и ввода в эксплуатацию всех производственных элементов.

Стороны должны были совместно реконструировать ВВП-1. В рамках реконструкции и развития аэропорта "Домодедово" ведомство до 2017 года должно было также разработать проектную документацию и обеспечить строительство новой взлетно-посадочной полосы взамен старой, выводимой из эксплуатации, с прилегающей инфраструктурой. А аэропорт должен был до 2016 года построить пассажирский терминал Т-2, комплекс деловой авиации, бизнес-центр, базу технического обслуживания аэродрома, склады, ангары для хранения и обслуживания воздушных судов, парковки и еще гостиничный комплекс.

Наконец, в рамках реконструкции 2-й летной зоны аэропорта Росавиация взяла на себя разработку проектной документации, строительство и реконструкцию перронов с обеспечением системой светосигнального оборудования, инженерными системами и коммуникациями до 2016 года. А аэропорт должен был в 2013-2015 годах построить и реконструировать склады и комплексы грузообработки, ангары для хранения и обслуживания воздушных судов. Аэропорт также должен был расширить систему электроснабжения, систему центральной заправочной станции, реконструировать инженерные системы, построить проходные коллекторы и заменить систему пожаротушения.

Работы по трем мероприятиям были выполнены в общей совокупности на 64,028 миллиарда рублей. Но ввести в эксплуатацию производственные элементы имущественного комплекса аэропорта "Домодедово" в срок не удалось. Поскольку к моменту завершения проверки по реконструкции взлетно-посадочной полосы № 1 объем незавершенного строительства составлял 1,8 миллиарда рублей, а госконтракты на выполнение работ были расторгнуты, эти бюджетные деньги были израсходованы не эффективно, сделали вывод аудиторы.

Да и по реконструкции 2-й летной зоны аэропорта не были построены и реконструированы перроны. Это обесценило вложения инвестора на 38 миллионов рублей в строительство нового пассажирского терминала Т-2, который не функционировал. А всего к окончанию проверки объем незавершенного строительства по этому объекту составил 1,2 миллиарда рублей. Ввод в эксплуатацию перенесли на 2019 год. Но и эти сроки с большой вероятностью будут сорваны, считают в СП.

В итоге, вместо увеличения пропускной способности аэродрома до 90 воздушных судов в час, она напротив снизилась с 84-х взлетно-посадочных операций в час в 2013 году до 80-ти в 2018-м. По данным аэропорта, пропускная способность аэродрома снизилась на 35 процентов, отметили аудиторы. Упал и пассажиропоток с 30,8 миллиона пассажиров в год в 2013 году до 29,4 миллиона в 2018-м.

Как показал анализ, лимиты доведенных бюджетных обязательств соответствовали потребности. Но в Росавиации не учитывали крайне низкий уровень производства работ на объектах федеральной собственности аэропорта "Домодедово", указывают в СП. А недостаточный уровень планирования бюджетных инвестиций с 2015 по 2018 годы приводил к отвлечению из федерального бюджета значительного объема средств, которые по итогам отчетного периода возвращались обратно.

Кроме того, используемый метод расчета начальной минимальной цены госконтрактов привел к увеличению стоимости работ по одному госконтракту - на 17,3 миллиона рублей, по другому - на 33,6 миллиона, и по третьему - на 28,3.

Как следует из отчета контрольного ведомства, в нарушение статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации приаэродромная территория аэродрома "Домодедово" не установлена. Эксплуатируется аэродром при отсутствии приаэродромной территории, что не позволяет обеспечивать безопасность полетов воздушных судов, и исключить негативное воздействие оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду.

Схожие проблемы СП выявила и при строительстве и реконструкции объектов федеральной собственности аэропорта "Баландино" в Челябинске.

Ранее в ответ на заявления Счетной палаты в Росавиации уже отмечали, что принимают меры к завершению реконструкции аэропорта "Домодедово". По предложению ведомства Минтранс обратился в правительство РФ с просьбой выделить средства из Резервного фонда на финансирование этого объекта в 2019 году.

В аэропорту "Домодедово" в свою очередь, выразили надежду на завершение строительства взлетно-посадочной полосы и аэродромной инфраструктуры в новых обстоятельствах, связанных со сменой подрядчика.