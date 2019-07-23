Все большую популярность набирает загородный отдых в городе

Москвичи, которые по разным причинам проводят выходные и отпуска в городе, все чаще прячутся от суеты и шума... в мегаполисе. Звучит странно, но это факт: для отдыха выбирают парки, открытые бассейны, кемпинги и популярные за границей, но пока "дикие" для России глэмпинги.

Вечер понедельника. Молодые ребята режутся в настольный теннис и жонглируют футбольным мячом. В двух метрах отсюда, на зеленом газоне, пара играет в бадминтон. А рядом у палатки, укрывшись пледом, женщина с интересом читает детективы. Представили картину? А теперь добавьте к этому ассорти звуки большого города с "криками" машин и свойственные ему пейзажи с жилыми и офисными высотками. В примерно таких декорациях проводят время горожане, решившие отдохнуть в так называемом глэмпинге. Это своего рода "гламурный" кемпинг под открытым небом, но с удобствами, как в добротном хостеле или отеле. Такой формат отдыха часто выбирают за рубежом, особенно в Нью-Йорке и Сингапуре. В России он пока приживается - на всю страну около 35 подобных городков. В Москве и вовсе один - на крыше паркинга торгового центра "Авиапарк". Здесь восемь шатров. Каждый рассчитан на трех человек - двух взрослых и ребенка. Внутри - матрасы, больше похожие на двуспальные кровати, журнальный столик, розетки, светильники, бесплатный Wi-Fi... Туалеты и душевые - в отдельном павильоне. На улице - игровые зоны, кресла, пуфики, цветы, небольшие деревца и искусственный газон. Есть территория ощущений. Так назвали импровизированные соты с песком, камнями и древесиной. Нужно пройтись по ним босиком и тем самым почувствовать связь с природой, говорят авторы проекта. Лекции, мастер-классы и концерты, которые вечерами проходят в большом шатре, открыты для всех желающих. Нужно заранее зарегистрироваться. Есть тут и бассейн, и шезлонги, но они пустуют - купаться и загорать не дает погода.

По словам организаторов, едут сюда люди в поисках впечатлений и за комфортом, поскольку смотреть сны в спальных мешках и на холодной земле готовы далеко не все. Приезжие тут встречаются, но 95% отдыхающих - это москвичи. Причем многие живут в ближайших домах. Больше всего молодых - от 25 до 35 лет. Есть городские романтики, которые приходят сюда на свидания, а то и предлагают руку и сердце. Есть и семьи, которые просто хотят удивить своего ребенка. Москвичка Ксения Игнатова, например, захотела отдохнуть от работы и провести день в "шкуре" туриста. "На дачу и турбазу выбраться можно всегда, - поделилась она. - А тут можно посмотреть на родной город с другой стороны, при этом не нужно тратить много времени на дорогу и стоять в пробках". А вот Ольга Майкопова работает в палаточном городке хостом. Называет себя "душой, глазами и ушами глэмпинга". Отвечает за атмосферу: подбирает фильмы на вечер, расставляет цветы, зажигает свечи для ужина и общается с "местными жителями". Живет тут безвылазно две недели. Говорит, уволилась зимой с работы и начала новую жизнь: запустила свой информационный портал о глэмпингах и устраивает авторские путешествия по Алтаю.

Чаще всего такие места отдыха посещает молодежь, приезжающая в поисках впечатлений и за комфортом

"Островки" с элементами загородного отдыха встречаются и в других частях столицы. Например, на крыше одного из торговых центров в новой Москве можно заняться фитнесом, позагорать и окунуться в мини-бассейне. А в парке "Сокольники" обустроена кемпинговая зона, где в аренду предлагают дома на колесах, палатки и небольшие домики. Можно тут устроить и банальный пикник без ночевки. Как раз для экспресс-отдыха есть бревенчатые беседки с мангалами и деревянные домики с "финским грилем".