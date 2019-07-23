Число погибших при пожаре в лагере Хабаровского края увеличилось до трех

Скончались две девочки, находившиеся в реанимационном отделении Центральной районной больницы в поселке Солнечный, после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми".

- Они получили травмы, не совместимые с жизнью. В реанимации остался один мальчик. За его жизнь борются, но ситуация очень тяжелая, - сообщила пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко.

Ранее стало известно, что десятилетний мальчик, находящийся в реанимации, помогал выводить девочек из горящей палатки.

Напомним, пожар в лагере произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток из 26, установленных на территории. В палаточном городке находились 189 детей. Пятеро из них пострадали, трое оказались в коме. Также пострадали семеро взрослых.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, которое рассмотрит СК РФ. Краевая прокуратура начала проверку. С 24 по 26 июля во всех загородных лагерях Комсомольска-на-Амуре проверят соблюдение правил пожарной безопасности.