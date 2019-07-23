Дело о пожаре в лагере Хабаровского края рассмотрит СК РФ

Уголовное дело о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае будет передано для расследования в центральный аппарат СК, сообщает ТАСС.
Поручение об этом отдал председатель СК Александр Бастрыкин. Это будет сделано в целях всестороннего и объективного расследования.
Глава ведомства потребовал установить круг виновных и причины, способствовавшие совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 ("Причинение смерти по неосторожности") и по пункту "в" части второй статьи 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") УК РФ.
Следствие также проверит должностные лица контрольно-надзорных органов, на которых возложена ответственность за безопасность детей в загородном лагере, на предмет наличия в их действиях (бездействии) признаков преступления.
Напомним, пожар в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае произошел в ночь на понедельник. Сгорели более 20 палаток. Один ребенок погиб, еще четверо пострадали, трое из них в реанимации, также пострадали и пятеро взрослых.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь, есть жертвы ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Вчера, 22 июля, на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" (Хабаровский край) произошла трагедия. Почти полностью выгорел палаточный лагерь, где отдыхали 189 воспитанников. Корреспонденту ИА "Экспресс-Новости" стало известно, что общая площадь возгорания составила почти 2,5 тысяч квадратных метров. Огонь уничтожил 24 палатки, где проживали дети. Пострадавшими числятся 9 человек, из них четверо несовершеннолетних, которые сейчас госпитализированы. Один ребёнок погиб. Чтобы оказать погорельцам квалифицированную медицинскую помощь, хабаровским медикам пришлось организовать видеоконференцию с московскими специалистами. Все дети находятся в тяжёлом состоянии, они нетранспортабельны. Две девочки находятся в больнице с 100% ожогов всего тела, мальчик получил 95%. Почти сразу после пожара следственный комитет приступил к расследованию причин катастрофы. Выяснилось, что в лагере имелось сразу несколько нарушений. Заместитель министра науки и образования региона Александр Король сообщил, что о функционировании лагеря на территории комплекса никто и не подозревал. Организация продавала путёвки, нигде не обозначив, что лагерь палаточный. На сайте были заявлены только благоустроенные капитальные корпуса. Соответственно, установлен он был стихийно. Руководство лагеря и не подумало обратиться в надзорные органы, чтобы всё согласовать и получить разрешение. Расследование продолжается. Информацию о гибели второго пострадавшего ребёнка опровергают. Известно, что по поводу смерти первой девочки от ожогов возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (часть первая), причинение смерти по неосторожности..... 🔥🔥🔥Полную версию читайте на нашем сайте (ссылка в профиле) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #Пожар #Лагер #Палаточный #Хабаровск #Холдоми #Жертвы #Дети #Трагедия