Дело о пожаре в лагере Хабаровского края рассмотрит СК РФ

Уголовное дело о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае будет передано для расследования в центральный аппарат СК, сообщает ТАСС.

Поручение об этом отдал председатель СК Александр Бастрыкин. Это будет сделано в целях всестороннего и объективного расследования.

Глава ведомства потребовал установить круг виновных и причины, способствовавшие совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 ("Причинение смерти по неосторожности") и по пункту "в" части второй статьи 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") УК РФ.

Следствие также проверит должностные лица контрольно-надзорных органов, на которых возложена ответственность за безопасность детей в загородном лагере, на предмет наличия в их действиях (бездействии) признаков преступления.

Напомним, пожар в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае произошел в ночь на понедельник. Сгорели более 20 палаток. Один ребенок погиб, еще четверо пострадали, трое из них в реанимации, также пострадали и пятеро взрослых.