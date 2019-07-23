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23.07.2019 06:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хабаровские полицейские нашли девушку, снимавшую видео на кладбище

Текст: Дина Непомнящая

Правоохранители установили личность девушки, которая проводила видеосъемку на одном из хабаровских кладбищ.

"Установлено, что девушка проживает в краевой столице", - сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

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Полицейские выясняют, зачем хабаровчанка сняла скандальное видео, и как оно попало в Интернет. Ведется проверка, по окончанию которой будет принято процессуальное решение.

Ранее "РГ" писала, что хабаровские полицейские обнаружили ролик с девушкой, позирующей под музыку на фоне могил, в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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