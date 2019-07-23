Комбустиологи и реаниматолог направлены в Хабаровск после пожара в лагере

Высококвалифицированные детские врачи направлены из Москвы в Хабаровск для оказания помощи пострадавшим при пожаре в детском лагере. Это сделано по поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

"На место пожара в детском лагере в поселке Холдали Хабаровского края направлена бригада ведущих детских комбустиологов и реаниматолог", - говорится в сообщении ведомства.

Между тем, уже сейчас консультации с местными врачами дистанционно проводят специалисты Ожогового центра Университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета.

Пожар произошел в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. Одна девочка погибла, двое детей получили сильные ожоги, еще один находится в шоковом состоянии, передает ТАСС.