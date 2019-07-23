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23.07.2019 05:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лагерь в Хабаровском крае, где произошел пожар, работал с нарушениями

Текст: Дина Непомнящая

Владельцу туркомплекса "Холдоми", на территории которого размещался палаточный лагерь, где произошел пожар, не давали разрешения на его организацию, сообщается на сайте правительства Хабаовского края.

Как заявила на заседании краевой комиссии по ЧС руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева, согласно документам, дети должны были жить в корпусах.

- Разрешение на пребывание детей в летнем лагере выдано в октябре прошлого года. После этого в феврале проходила плановая проверка. Следующая должны была пройти в августе. Размещение предполагало проживание в стационарных помещениях, - отметила Зайцева.

Комбустиологи и реаниматолог направлены в Хабаровск после пожара в лагере

По данным реестра краевых оздоровительных учреждений в корпусах должны были выделить 450 спальных мест. Но на момент пожара там был только 61 человек. Еще 189 детей в возрасте от семи до 15 лет жили в палатках из ПВХ, где могли стоять обогреватели.

- Нам предстоит срочно установить обстоятельства того, как на территории стационарного туркомплекса появились палатки для детей. Пока ответа на этот вопрос я не получил, - заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Глава региона отметил, что на третью смену в лагерь успели продать 428 путевок.

Тем временем у госпожнадзора тоже нашлись претензии к руководству учреждения. 31 мая они проводили в лагере проверку и обнаружили ряд нарушений. Там не было планов эвакуации и табличек с обозначением мест, где находятся средства индивидуальной защиты, отсутствовало экстренное освещение. Устранить недочеты было необходимо до 1 августа.

Врио начальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Иван Колонтай отметил также, что 11 июля в лагере прошли плановая тренировка и занятия по эвакуации. Палатки на территории комплекса на тот момент уже стояли. Но директор заверил, что их используют только для экстремальных игр.

Работа туркмоплекса "Холдоми" приостановлена. Сергей Фургал экстренно вылетает на место трагедии. Туда выехала и группа сотрудников региональной прокуратуры для проведения проверки.

- Будет дана оценка законности организации палаточного летнего отдыха детей, обеспечения правил пожарной безопасности, а также исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних на отдых и оздоровление, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, пожар в лагере произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток из 26, установленных на территории.  Трое детей получили ожоги и отправлены в реанимационное отделение Центральной районной больницы в поселке Солнечный. Одна девочка погибла.

Сейчас пожар в лагере полностью ликвидирован. Остававшихся в нем детей разместили в стационарных корпусах горнолыжной базы. Их начали забирать домой родственники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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