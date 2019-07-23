Названа возможная причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае

По одной из версий, причиной пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае могла стать неисправность обогревателя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Палатки, где жили дети, отапливались обогревателями. Не исключено, что неисправность одного из них привела к пожару. Возможно, на нем сушили одежду, сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, пожар в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае произошел в ночь на понедельник. Сгорели более 20 палаток на площади 240 квадратных метров. Погибла девочка, трое получили сильные ожоги и находятся в больнице в коме. Еще один ребенок - в Комсомольской детской городской больнице с отравлением угарным газом. Повреждения получили также пятеро взрослых.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части первой статьи 109 ("Причинение смерти по неосторожности") и по пункту "в" части второй статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") УК РФ. Краевая прокуратура начала проверку по факту ЧП.