Семье девочки, погибшей при пожаре в лагере, выплатят 200 тысяч рублей

Из резервного фонда администрации Комсомольска-на-Амуре выделят 200 тысяч рублей для семьи девочки, погибшей при пожаре в палаточном лагере на территории туркомплекса "Холдоми". Семьям пострадавших во время трагедии детей, которые сейчас находятся в реанимационном отделении Центральной районной больницы в поселке Солнечный, выплатят по 50 тысяч рублей.

"Такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям", - сообщили в пресс-службе администрации.

Помощь в организации похорон ребенка собирается оказать Комсомольский-на-Амуре авиационный завод. На предприятии работает отец девочки.

Сегодня погибшей должно было исполниться 11 лет. Утром комсомольчане начали нести цветы к школе № 36, где она училась, сообщили агентству "Интерфакс" в приемной директора образовательного учреждения.

Напомним, пожар в лагере произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток из 26, установленных на территории. В палаточном городке находились 189 детей.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Краевая прокуратура начала проверку. С 24 по 26 июля во всех загородных лагерях Комсомольска-на-Амуре проверят соблюдение правил пожарной безопасности.

В крае начала работать "горячая линия" экстренной психологической помощи родителям и детям, находившимся в лагере.