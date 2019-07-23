Специалисты установят причины пожара в лагере в Хабаровском крае

Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, правоохранительных и следственных органов начали устанавливать причины возгорания в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, специалисты осматривают место происшествия, собирают материалы для проведения экспертиз. Предварительные версии возникновения ЧП не озвучивались.

Напомним, пожар в лагере произошел в ночь на 23 июля. На территории находились 189 детей. Трое из них получили ожоги и отправлены в реанимационное отделение Центральной районной больницы в поселке Солнечный. Одна девочка погибла.

Сейчас пожар в лагере полностью ликвидирован. Остававшихся в нем детей разместили в стационарных корпусах горнолыжной базы. По поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, на место происшествия направлены высококвалифицированные детские врачи из Москвы. С ребятами и их родителями работают психологи МЧС России и РСЧС.