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23.07.2019 04:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Специалисты установят причины пожара в лагере в Хабаровском крае

Текст: Дина Непомнящая

Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, правоохранительных и следственных органов начали устанавливать причины возгорания в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края.

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Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, специалисты осматривают место происшествия, собирают материалы для проведения экспертиз. Предварительные версии возникновения ЧП не озвучивались.

Напомним, пожар в лагере произошел в ночь на 23 июля. На территории находились 189 детей. Трое из них получили ожоги и отправлены в реанимационное отделение Центральной районной больницы в поселке Солнечный. Одна девочка погибла.

Сейчас пожар в лагере полностью ликвидирован. Остававшихся в нем детей разместили в стационарных корпусах горнолыжной базы. По поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, на место происшествия направлены высококвалифицированные детские врачи из Москвы. С ребятами и их родителями работают психологи МЧС России и РСЧС.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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