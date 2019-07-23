У Курильских островов на глубине ученые нашли малоизученных животных

Ученые Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) им Жирмунского ДВО РАН во время экспедиции в район Курильской гряды подняли на палубу научно-исследовательского судна "Академик Опарин" обитающих в морских глубинах малоизученных животных. Об этом сообщается на сайте Приморского океанариума.

Так, были выловлены северные одноперые терпуги, осьминоги, офиуры, актинии, морские пауки и звезды. Большинство из этих животных обитают на глубине порядка 450 метров.

- Несмотря на то, что исследования морских глубин ведутся много лет, до сих пор ученые находят нечто ранее неизведанное, - отметил старший инженер аквариального отдела ННЦМБ ДВО РАН Александр Худолеев.

Глубоководных животных передали в Приморский океанариум.

После завершения экспедиции работа с полевыми материалами будет продолжена в Национальном научном центре морской биологии им. А.В. Жирмунского.