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23.07.2019 11:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У Курильских островов на глубине ученые нашли малоизученных животных

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба Приморского океанариума Фото: Пресс-служба Приморского океанариума
Фото: Пресс-служба Приморского океанариума

Ученые Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) им Жирмунского ДВО РАН во время экспедиции в район Курильской гряды подняли на палубу научно-исследовательского судна "Академик Опарин" обитающих в морских глубинах малоизученных животных. Об этом сообщается на сайте Приморского океанариума.

Фото: iStock
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Так, были выловлены северные одноперые терпуги, осьминоги, офиуры, актинии, морские пауки и звезды. Большинство из этих животных обитают на глубине порядка 450 метров.

- Несмотря на то, что исследования морских глубин ведутся много лет, до сих пор ученые находят нечто ранее неизведанное, - отметил старший инженер аквариального отдела ННЦМБ ДВО РАН Александр Худолеев.

Глубоководных животных передали в Приморский океанариум.

После завершения экспедиции работа с полевыми материалами будет продолжена в Национальном научном центре морской биологии им. А.В. Жирмунского.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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