В Благовещенске из озера в парке выловили громадный пельмень

В Благовещенске из озера в парке Дружбы выловили 10-килограммовый пельмень, сообщается на странице парка в Instagram.

Пельмень - арт-объект, который изготовила молодежь Благовещенска, появился в озере несколько дней назад. Об этом администрация парка тоже рассказала в соцсети. Пост вызвал неоднозначную реакцию: некоторые пользователи посмеялись, другие назвали плавающий пельмень "позором".

В итоге арт-объект решили извлечь. В комментариях к видео администраторы аккаунта написали: "Не согласованные с учреждением парка различные арт-объекты не должны самостоятельно появляться. Пельмень уехал на хранение в склад ждать своего хозяина".

Этот шаг жители столицы Приамурья также расценили неоднозначно: кто-то счел, что озеро очистили от мусора, а кто-то огорчился, попросив "вернуть пельмешку".

Сейчас руководство парка решает, где разместить арт-объект.

У посетителей аккаунта парка также есть мнение на этот счет. "Пельмень классный! Его нужно на суше оставить!", "На набережную его", - советуют они.