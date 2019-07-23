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23.07.2019 10:35
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Благовещенске из озера в парке выловили громадный пельмень

Текст: Анна Бондаренко

В Благовещенске из озера в парке Дружбы выловили 10-килограммовый пельмень, сообщается на странице парка в Instagram.

Фото: iStock
Во Владивостоке на выставку подбросили "пельмешки" из жвачки

Пельмень - арт-объект, который изготовила молодежь Благовещенска, появился в озере несколько дней назад. Об этом администрация парка тоже рассказала в соцсети. Пост вызвал неоднозначную реакцию: некоторые пользователи посмеялись, другие назвали плавающий пельмень "позором".

В итоге арт-объект решили извлечь. В комментариях к видео администраторы аккаунта написали: "Не согласованные с учреждением парка различные арт-объекты не должны самостоятельно появляться. Пельмень уехал на хранение в склад ждать своего хозяина".

Этот шаг жители столицы Приамурья также расценили неоднозначно: кто-то счел, что озеро очистили от мусора, а кто-то огорчился, попросив "вернуть пельмешку".

Сейчас руководство парка решает, где разместить арт-объект.

У посетителей аккаунта парка также есть мнение на этот счет. "Пельмень классный! Его нужно на суше оставить!", "На набережную его", - советуют они.

Культура Арт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск
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