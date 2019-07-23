В Бурятии реки вышли из берегов

В Закаменском и Джидинском районах Республики Бурятия ведутся работы по ликвидации последствий повышения уровня воды в реках, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

В Закаменском районе вода подмыла насыпь вдоль русла реки Улекчин. Для отсыпки проблемного участка местные власти задействовали тяжелую технику.

В Джидинском районе река Зимовьевка подтопила часть автодороги регионального значения Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск. В результате отрезок дорожного полотна протяженностью тридцать метров оказался под десятисантиметровым слоем воды. Это не ограничило проезд по трассе.

Ухудшение обстановки не прогнозируется, на обоих участках уровень воды начал спадать.