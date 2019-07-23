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23.07.2019 11:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии реки вышли из берегов

Текст: Евгения Шерешевская

В Закаменском и Джидинском районах Республики Бурятия ведутся работы по ликвидации последствий повышения уровня воды в реках, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

Фото: VL.RU
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В Закаменском районе вода подмыла насыпь вдоль русла реки Улекчин. Для отсыпки проблемного участка местные власти задействовали тяжелую технику.

В Джидинском районе река Зимовьевка подтопила часть автодороги регионального значения Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск. В результате отрезок дорожного полотна протяженностью тридцать метров оказался под десятисантиметровым слоем воды. Это не ограничило проезд по трассе.

Ухудшение обстановки не прогнозируется, на обоих участках уровень воды начал спадать.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия
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