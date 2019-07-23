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23.07.2019 12:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске 37 детей подхватили инфекцию после прогулки у фонтана

Текст: Денис Передельский

В Хабаровске в инфекционное отделение Детской краевой клинической больницы поступило 37 детей с подозрением на кишечную инфекцию.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, в медучреждение обратились родители пострадавших детей. Ребята, а все они разного возраста, жалуются на слабость и боли в животе. При этом высокой температуры у них нет.

Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
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У медиков возникло подозрение на кишечную инфекцию. По данным краевого минздрава, тяжелых случаев нет, но 19 детей все-таки было госпитализировано. Еще 18 юных пациентов получают помощь амбулаторно.

"Оперативные данные переданы в управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства. - В настоящее время источник кишечной инфекции детей не установлен, проводится эпидемиологическое исследование".

К слову, родители рассказали, что накануне вместе с детьми они отдыхали на набережной стадиона имени Ленина возле фонтана. Специалисты проверят, не там ли находился источник заболевания.

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