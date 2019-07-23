Влияние шторма "Данас" на погоду в Приморье ослабло

Тропический шторм "Данас" ослабил свое воздействие на Приморский край. Уже в среду он перестанет влиять на погоду в регионе, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Примгидромета.

Ранее сообщалось, что "Данас" принес в регион проливные дожди. Осадков выпало от половины до месячной нормы.

Пришедшему с Японского моря шторму некуда идти, потому что на его пути - гребень тихоокеанского антициклона. "Данас" скоро прекратит существование. Пока в отдельных районах еще сохраняются дожди, но их станет меньше.

"До стадии тайфуна "Данас" так и не дошел, остался на стадии тропического шторма", - отметил собеседник агентства.