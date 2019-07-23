Как предоставляются льготы на капремонт

Жителям Саратовской области не объяснили порядок предоставления льготы по оплате капитального ремонта. В итоге теперь пенсионерам приходят исполнительные листы, у некоторых в принудительном порядке списывают часть пенсии из-за образовавшихся долгов.

Инвалиду 2-й группы Галине Степановне Скляровой 82-й год, ее мужу, тоже инвалиду, Николаю Яковлевичу 88-й год. Супружеская пара прописана в поселке Семхоз, однако там они не живут. Барак, в котором они зарегистрированы, хотя и не признан аварийным, находится в непригодном для проживания состоянии, там течет крыша. Тем не менее с жильцов собирают взносы за капитальный ремонт.

- Нам пришла повестка из суда на 6 тысяч рублей, я заплатила, хотя свободных денег у нас нет, - рассказала мне Галина Степановна.

Несколько лет назад областная Дума приняла региональный закон о том, что саратовцам старше 80 лет полагается 100-процентная компенсация платежей в фонд капитального ремонта.

- Многие пожилые люди этот закон поняли по-своему, таким образом, что их полностью освободили от платы за капитальный ремонт, но это не так, они должны оплачивать, в дальнейшем им эти затраты компенсируют из бюджета, - рассказывает депутат Саратовской облдумы Леонид Писной.

В свою очередь в областном фонде капитального ремонта объясняют, что не располагают информацией, является ли неплательщик льготником, и возраст его им тоже неизвестен.

- Наши сотрудники занимаются разъяснительной работой, однако в регионе проживают 90 тысяч человек старше 80 лет и до каждого дойти не просто, - объясняет заместитель министра социального развития региона Наталья Гурьева.

Как считают депутаты, решению ситуации мог бы помочь обмен данными между министерством социального развития и областным фондом капитального ремонта. Кроме того, для того чтобы получить компенсацию за оплату капитального ремонта, пенсионеру необходимо написать заявление в министерство соцразвития, но, как выясняется, многие пожилые люди теперь не обращаются за соцвыплатой, поскольку знают, для того чтобы ее получить, необходимо сначала погасить накопившиеся долги.