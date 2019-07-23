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23.07.2019 21:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Закон пробуксовал

Как предоставляются льготы на капремонт
Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Неделя № 161(7919)
Жителям Саратовской области не объяснили порядок предоставления льготы по оплате капитального ремонта. В итоге теперь пенсионерам приходят исполнительные листы, у некоторых в принудительном порядке списывают часть пенсии из-за образовавшихся долгов.

Инвалиду 2-й группы Галине Степановне Скляровой 82-й год, ее мужу, тоже инвалиду, Николаю Яковлевичу 88-й год. Супружеская пара прописана в поселке Семхоз, однако там они не живут. Барак, в котором они зарегистрированы, хотя и не признан аварийным, находится в непригодном для проживания состоянии, там течет крыша. Тем не менее с жильцов собирают взносы за капитальный ремонт.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Еще одна категория льготников не будет платить взносы на капремонт

- Нам пришла повестка из суда на 6 тысяч рублей, я заплатила, хотя свободных денег у нас нет, - рассказала мне Галина Степановна.

Несколько лет назад областная Дума приняла региональный закон о том, что саратовцам старше 80 лет полагается 100-процентная компенсация платежей в фонд капитального ремонта.

- Многие пожилые люди этот закон поняли по-своему, таким образом, что их полностью освободили от платы за капитальный ремонт, но это не так, они должны оплачивать, в дальнейшем им эти затраты компенсируют из бюджета, - рассказывает депутат Саратовской облдумы Леонид Писной.

В свою очередь в областном фонде капитального ремонта объясняют, что не располагают информацией, является ли неплательщик льготником, и возраст его им тоже неизвестен.

- Наши сотрудники занимаются разъяснительной работой, однако в регионе проживают 90 тысяч человек старше 80 лет и до каждого дойти не просто, - объясняет заместитель министра социального развития региона Наталья Гурьева.

Как считают депутаты, решению ситуации мог бы помочь обмен данными между министерством социального развития и областным фондом капитального ремонта. Кроме того, для того чтобы получить компенсацию за оплату капитального ремонта, пенсионеру необходимо написать заявление в министерство соцразвития, но, как выясняется, многие пожилые люди теперь не обращаются за соцвыплатой, поскольку знают, для того чтобы ее получить, необходимо сначала погасить накопившиеся долги.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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