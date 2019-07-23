В Саратове возбуждено дело из-за отсутствия лекарств для льготников

В Саратовской области в отношении должностных лиц лечебных учреждений, а также областного министерства здравоохранения возбуждено дело о халатности при обеспечении льготников лекарствами.

Как сообщает областное управление СК, дело возбуждено по результатам проверки информации, озвученной в ходе "Прямой линии" президента РФ. По данным следственных органов в 2019 году саратовские чиновники не обеспечили выдачу льготникам жизненно необходимых препаратов. Не получившие бесплатных лекарств саратовцы покупали их за свой счет, а те, у кого такой возможности не было "испытывали ухудшение состояния здоровья".

Данная ситуация сложилась, по мнению следственных органов, в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами системы здравоохранения своих обязанностей.

Напомним, в прошлом году, как уже рассказывала "РГ", после смерти молодой жительницы Саратова диабетика Ольги Богаевой, которая не получала необходимых ей лекарств, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".