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23.07.2019 16:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Волжский инвестиционный саммит и World Halal Day пройдут в Самаре

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
С 3 по 5 октября в России впервые пройдут Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день халяль (World Halal Day). Право проведения масштабного события получила Самарская область. Выбор был не случайным: регион имеет стабильные торгово-экономические отношения более чем с сотней стран мира. В целом в российской экономике работает более 400 компаний, поставляющих сертифицированную продукцию халяль.
На Волжский инвестиционный саммит и World Halal Day в Самару приедут гости из 20 стран. Фото: Официальная страница Волжского инвестиционного саммита и World Halal Day в Facebook На Волжский инвестиционный саммит и World Halal Day в Самару приедут гости из 20 стран. Фото: Официальная страница Волжского инвестиционного саммита и World Halal Day в Facebook
На Волжский инвестиционный саммит и World Halal Day в Самару приедут гости из 20 стран. Фото: Официальная страница Волжского инвестиционного саммита и World Halal Day в Facebook

Отметим, World Halal Day - это крупнейшее событие в мире исламского бизнеса. В России, где проживает более 20 миллионов мусульман, пройдет шестой World Halal Day. До этого его участников принимали Индия, Сингапур, Хорватия, Великобритания, Южная Корея. Волжский инвестиционный саммит, в свою очередь, - это уникальная платформа для взаимодействия российских и зарубежных инвесторов, экспертов, представителей власти и бизнеса, в том числе компаний, работающих в области исламских финансов.

Фото: Пресс-служба технопарка "Жигулевская долина"
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С 3 по 5 октября в регион приедут представители десятков стран: руководители крупных торговых сетей, бизнесмены, эксперты в области исламских финансов. Ожидается приезд более 500 участников из 20 стран мира. Уже сформирована предварительная программа мероприятий, разработан бренд и запущен официальный сайт.

Мероприятия будут проводиться на трех площадках: в театре оперы и балета, гостинице Lotte, а также на площади Куйбышева, где пройдет ярмарка халяльной продукции - это международная выставка, объединяющая десятки компаний-поставщиков сертифицированных товаров и услуг халяль, ее участники смогут представить свою продукцию инвесторам и широкой публике. В рамках выставки будут доступны отдельные выставочные зоны B2B и B2С для эффективной демонстрации товаров и услуг, а также у участников будет возможность выбора стандартного стенда или индивидуальной застройки любой сложности. Уже заявлено к участию в ярмарке 200 экспонентов.

Фото: Пресс-служба губернатора Самарской области
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Ключевыми темами деловой программы саммита станут экспорт и торговля, инвестиции и предпринимательство, исламские финансы и индустрия халяль. В течение трех дней пройдут пленарные дискуссионные панели и круглые столы с участием российских и международных инвесторов и экспертов. Участники Волжского инвестиционного саммита и Всемирного дня халяль соберутся, чтобы обсудить состояние индустрии халяль, поделиться опытом успешной реализации инвестпроектов, обменяться экспертными мнениями о последних тенденциях в финансовой и инвестиционной отраслях, получить поддержку сообщества предпринимателей, профессиональных инвесторов и экспертов в области исламских финансов, а также представить свою продукцию потенциальным партнерам и инвесторам и заключить соглашения с российскими розничными сетями.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, проведение в регионе Всемирного дня халяль будет содействовать развитию экспорта продукции самарских предприятий в страны Ближнего Востока, Персидского залива и арабского мира, привлечению инвесторов из исламских стран к реализации проектов на территории Самарской области, стимулированию инвестиционного потенциала региона и повышению его инвестиционной привлекательности.

Поддержку инвесторам в режиме "одного окна" в Самарской области оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

Экономика Общество Религия Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
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