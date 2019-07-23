Андрей Травников поручил увеличить площади Коченевской ЦРБ для лечения детей

Детская поликлиника и подстанция скорой помощи Коченевской Центральной районной больницы разместятся на новых площадях.

Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки в район особо отметил, что детское поликлиническое отделение ЦРБ, некоторые стационарные отделения, станция скорой помощи не могут оставаться в стесненных условиях.

- Решение о приобретении зданий для размещения отделений ЦРБ принято, коллеги займутся разработкой проектно-сметной документации на его реконструкцию. В новых помещениях достаточно комфортно разместятся детская поликлиника и подстанция скорой помощи, - сказал глава региона.

Центральная районная больница, расположенная в районном поселке Коченево, расположена на базе семи специализированных стационарных отделений общей мощностью в 170 коек. У скорой помощи, например, нет теплых гаражей, зимой водителям приходится тратить драгоценное время на разогрев машины. В новом здании будут предусмотрены теплые боксы для автомобилей.

По данным пресс-службы регионального правительства, минздрав области для размещения детской поликлиники и отделения скорой медицинской помощи инициировал приобретение комплекса зданий, включающих в себя нежилое двухэтажное и одноэтажное здания, административное помещение, гаражно-стояночные боксы. Для этого правительство региона внесет изменения в госпрограмму "Развитие здравоохранения Новосибирской области".

Благодаря новым зданиям будет обеспечена комфортность пребывания детей в поликлиническом отделении.

Данная работа ведется в рамках нового регионального проекта "Программа развития детского здравоохранения Новосибирской области" нацпроекта "Здравоохранение". Документ утвержден правительством региона.