Электричка опоздала в Красноярск из-за птицы

Пассажиры, добиравшиеся из Дивногорска в краевой центр на электричке, были вынуждены задержаться в пути на два лишних часа. Причиной внеплановой остановки стала птица, попавшая на изолятор, в результате чего сломался токоприемник.

ЧП произошло в районе станции "Слизнево". Пассажирам пришлось ждать возобновления движения прямо в вагонах - пересесть на иной вид транспорта не было возможности: автомобильная дорога находится слишком далеко от железнодорожных путей.

Из-за этого же инцидента был отменен обратный рейс электрички, а еще один электропоезд из Дивногорска был возвращен на станцию отправления.

В настоящее время ремонтные работы завершены, движение на участке Дивногорск-Красноярск полностью восстановлено, сообщается на сайте Красноярской железной дороги