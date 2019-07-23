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23.07.2019 15:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Фермер из Тулуна потерял при наводнении все, что заработал за 20 лет

Текст: Ирина Штерман

В Иркутской области продолжается ликвидация последствий разрушительного паводка, который обрушился на регион в конце июня. Один из фермеров из Тулуна в один день потерял все, что сумел скопить за 20 лет работы.

До страшного паводка хозяйство Петра Алексеенко считалось в Тулунском районе одним из самых крепких: молочное стадо, свиньи, куры, картофельные поля, посевы овса и пшеницы. Все в одночасье унесла вышедшая из берегов Ия.

Едва оправившись от удара - отказала вся левая сторона, но спасибо врачам, выходили - он вернулся в родную усадьбу. Пытается восстановить разрушенное хозяйство. Не уверен, что получится, ведь во все, за что ни возьмись, Петр Алексеенко 20 лет вкладывал душу.

Фото: Владимир Агафонов / РИА Новости
Владимир Путин оценил ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области

"Все своими руками здесь... Конечно, с помощниками, но моя голова здесь была и все добротно. Видите, какие столбы? Листовики - в пазы. Оно вечно бы стояло!" - рассказал он корреспонденту ОТР.

Сейчас фермер называет себя "бомжом с пропиской" - от обширного хозяйства почти ничего не осталось: в доме под полом до сих пор стоит вода, овощехранилище на 200 тонн затоплено. Где-то в его глубине гниют 10 тонн картошки, которые невозможно вытащить, так как может обвалиться прогнившая балка.

Свой ущерб фермер оценивает в 250 миллионов рублей. Сколько насчитает комиссия федерального минсельхоза, побывавшая у него накануне с проверкой, неизвестно. Пока восстанавливать хозяйство Петру Алексеенко помогают студенты Иркутского аграрного университета - за неделю они поставили рухнувший забор.

Сейчас главное - убрать чудом уцелевший урожай, считает он: на полях, не тронутых паводком, поспевают зерновые. На ремонт двух тракторов фермер получил 16 тысяч рублей. Но нужен комбайн.

"Животноводство, я не знаю, начинать буду-не буду, - поделился он своими планами. - Если какая-то помощь будет, может ... ну а в основном сейчас займусь зерновыми. У меня 700 гектаров на сегодня посеяно и еще до 1000 гектаров могу осилить".

 

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