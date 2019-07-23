На Алтае семь человек пострадали в ДТП с минивэном

В Алтайском крае на трассе у границы с Казахстаном произошло серьезное ДТП. При столкновении минивэна и "шестерки" пострадали семь человек.

- Дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром примерно в 7:00 по местному времени в Романовском районе на 233 километре этой автотрассы, - пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. - По предварительным данным водитель автомобиля Volkswagen Multivan выехал на встречную полосу, в результате минивэн столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106.

Пока известно о семи пострадавших. Травмы различной степени тяжести получили все, кто ехал в "шестерке" - это водитель и два пассажира. В минивэне пострадали четыре человека. Всем была оказана медицинская помощь. "Сотрудники Госавтоинспекции сейчас устанавливают личности всех, кто ехал в двух столкнувшихся машинах, а также причины и обстоятельства ДТП", - отметили в ведомстве.