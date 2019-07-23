Монолог Юрия Соломонова, академика РАН, Генерального конструктора стратегического ракетостроения корпорации "Московский институт теплотехники", Героя Труда России:

- Вы помните, как Владимир Владимирович Путин на недавней встрече с руководителями оборонной промышленности и коммерсантами поставил вопрос о воде: "Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам... Предстоит существенно повысить качество питьевой воды. В некоторых небольших населенных пунктах она до сих пор подается по часам. Важно подключить новые технологии, которые есть в оборонно-промышленном комплексе".

Вслед мы получили письменное адресное поручение по этому поводу: обеспечить устойчивое водоснабжение населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества с использованием технологий водоподготовки, разработанных Московским институтом теплотехники.

Меня могут спросить: "Вы же делаете такие ракеты, которых как черт ладана боится Америка, а тут банальные стоки?" Мы в качестве гражданской продукции уже давно разрабатываем эту проблему. Начали с Москвы еще в девяностых годах. Создали вместе с правительством Москвы специальную компанию "Московские озонаторы". Около двух лет назад в Рублево пустили очередную станцию водоподготовки, рассчитанную на обеспечение первоклассной питьевой водой трех миллионов москвичей. Эту воду можно пить безо всякой опаски.

Наша технология очистки стоков до уровня питьевой воды основана на применении озоново-воздушной смеси. Что такое озон, думаю, объяснять не надо, с ним каждый знакомится еще в школе: озоновый слой - это защитная оболочка Земли. Мы вырабатываем его с помощью специальных устройств, которые называются генераторами озона. В процессе участвует кислород либо воздух и температура около 6 тысяч градусов, и система специальных транспортных магистралей... Словом, образуется особая среда с мощнейшим окислительным потенциалом. В разы эффективнее, чем у хлора.

Гидроэлектростанции нарабатывают байкальской водой 55 млрд кВч электроэнергии на 300 млрд рублей в год, а бутылка с глубинной байкальской водой стоит в два раза дороже литра бензина

Мы разработали промышленные установки, способные выдавать 3 миллиона кубометров чистой воды в сутки. Разумеется, для производства таких количеств нужен целый комплекс, который в промышленных объемах генерирует озон, чтобы обеспечить, как я уже говорил, нужды Рублевской станции на 3 миллиона человек.

Сейчас мы с Сергеем Семеновичем Собяниным, мэром Москвы, работаем рука об руку над реализацией еще одного проекта - станции "Западная". И если ныне объединить все то, что сделано по озону, и запустить в реализацию, то через год-два хорошей питьевой водой будет обеспечено от 75 до 80 процентов населения Москвы.

Второе направление - модульные установки для населенных пунктов на 500, 1000, 10 000 человек. То есть в обычном 40-футовом контейнере размещается то же самое оборудование в миниатюре. Ставите контейнер на выходе "грязной" трубы, пропускаете поток через миниатюрный озоногенератор - и на выходе получаете чистую питьевую воду.

По этой теме мы сейчас взаимодействуем со многими. Очень сложно пробить чиновничью бюрократию.

С министром обороны Сергеем Шойгу у нас прямые контакты: на оборону мы работаем давно и продуктивно. Это знают не только в нашей армии и стране, но и в Америке. Но вот мало кто знает, что проблема чистой питьевой воды для армии пока что актуальна не менее боеприпасов. Мы выставили на выставке в "Патриоте" свой контейнер с озоногенератором. Шойгу осмотрел его и сказал: "Неужели мы сами это можем сделать?" Отвечаю: "Сделали уже, сами видите".

Мы заключили договора с министерством обороны и обследовали военные городки от Дальнего Востока до Смоленска и от Северодвинска до Чечни. Практически всю территорию. В некоторых из них ситуация с водой не терпит отлагательства: всюду ее привозят в цистернах, как бочковое пиво. У командира дивизии в квартире вода цвета ржавого железа. Очень сложная ситуация. К нам подключился замглавы минобороны Иванов: завтра, говорю, к вам приедет руководитель "Московских озонаторов", определитесь с ней. Там есть два крупных военных городка, для которых проектные работы - не поставку оборудования, а проектирование - надо начинать уже в этом году. Чтобы в следующем браться за оборудование. Думаем успеть.

Вот у меня на столе документ, в котором четко написано: поручение президента по воде адресовано всем высшим должностным лицам на местах, читай, губернаторам. Общался я с некоторыми из них. Милейшие люди, а дела нет. Несколько раз бывал у вице-премьера Гордеева, он в правительстве курирует эти вопросы. Он давал прямые указания руководителям субъектов Федерации. Едем на места, везем типовые проекты, заключаем договора. Проводим предварительный проектный анализ и... И все это булькает. Раз, другой...

Странно вот что: к нам после нескольких выступлений президента по экологии и специально по воде, когда он упоминал и наши разработки, потоком пошли запросы из регионов: дайте информацию. Даем. По прошествии времени интересуюсь: как дела? Какие дела? - интересуются они у меня.

Я к министрам, на них процесс завязывается, - все нас поддерживают, но...

Когда чиновники на предложение построить кругобайкальскую систему очистки стоков и тем навсегда решить проблему загрязнения Байкала говорят, что это дорого и денег нет, - не верьте им. Байкал дороже любых денег

Сейчас выделены огромные деньги под водно-экологическую программу, казалось бы, осваивай. Без чистой воды человек жить не может, и старый, и малый. Полгода прошло - одно бульканье. Но ведь кто-то должен руководить процессом, стоять во главе ответственного государственного дела. Андрей Рэмович Белоусов из администрации президента несколько раз собирал ответственных исполнителей по этой теме. Давайте создадим прецедент, предлагает, сработаем пилотный проект. Нет, не в Москве, в Москве это уже сделано, а на местах и по двум направлениям, о которых я говорил в начале. Один промышленного типа, другой для сельской местности. Выберем несколько критичных мест для них.

В ответ - ни слуху ни духу. Ну нельзя же так относиться к своей стране, к своим людям!

Применительно к решению задачи на местах, как можно было бы построить эту работу? Реализовывать хотя бы где-то пилотные проекты в рамках тех средств, которые выделены из бюджета. Они выделяются минстрою. "Узкие" места определяет минприроды, а все, что связано с реализацией реальных проектов, это дело минстроя. Деньги у него. Они сейчас выделили из тех денег, которые есть, 3 миллиарда министерству обороны, в том числе для "обводнения" городков.

Мы со своей стороны подготовили соответствующую производственную базу. Потребовалась помощь "Московских озонаторов", подключил ведущие заводы нашего оборонно-промышленного комплекса: Воткинский ракетный завод, который будет делать те самые контейнеры со всем оборудованием внутри, на генераторы озона - самое наукоемкое, дорогое - получил заказ Волгоградский завод "Титан-Баррикады", который занимается наземным пусковым оборудованием для ракетных комплексов. Огромный завод с огромным производственно-техническим потенциалом.

Мы готовы двигаться и дальше.

Возникает вопрос - что реально для Байкала мы могли бы сделать? Байкал - это особая статья. Мы сейчас говорили с акцентом на питьевую воду. Но все, что связано с Байкалом, это иной подход. Все наши технологии годятся для решения проблем Байкала, но это, безусловно, промышленный объем. И я предложил бы свою помощь Байкалу. Мы с Амирханом Амирхановым, замом руководителя Росприроднадзора, взаимодействовали по байкальской теме, но нам просто не дали этого сделать.

Амирханов проводил совещание. Собрал всех, кого надо. После этого собрались у министра. Есть протокол, в котором зафиксировано, что министр двумя руками поддерживает это дело. Но деньги не у него, они у минстроя. И заниматься должен минстрой, он распорядитель кредитов по очистным сооружениям для Байкала. Поэтому деньги есть, а воз и ныне там. И чтобы сдвинуть это с мертвой точки, нужен... С кем я только не разговаривал на эту тему - скользкая она. Говоришь с одним - он отсылает к другому, другой - к третьему...

Четыреста лет нужно Байкалу до полного обновления. Эта его вода, которая плещет в причал, скорее всего, помнит мятежного протопопа Аввакума... Фото: GettyImages

Комментарий обозревателя "Российской газеты" Анатолия Юркова

Водяные знаки Байкала

Как только речь заходит о строительстве кругобайкальского комплекса очистных сооружений - высокоэффективных, на современных технологиях, которыми располагают предприятия ОПК, то в ответ сакраментальное:

- Где деньги, Зин?

У нас есть предложение, где их взять, не обременяя министерство финансов. Однажды академик Михаил Александрович Грачев, проработавший не одно десятилетие директором Лимнологического института СО РАН, со страниц "Российской газеты" предлагал реальный вариант. Давайте посчитаем по-байкальски, нечего ему навязывать волжские, питерские, а то и американские стандарты. Или мы дойдем до того, что скоро начнем обкладывать поборами и братьев наших меньших: китов - за вылов рыбы в прибрежных водах, белых медведей - за охоту на моржей, а белок - за кедровые орешки, которыми они бесплатно питаются. Байкальская финансово-экономическая статистика прозрачна и у всех на виду.

Байкал отдает в год 60 кубических километров "лишней" воды в общую копилку планеты через Ангару у Шаман-камня. Мы ее тут же, через каких-то 80 км, пускаем в оборот на Иркутской ГЭС. И до самого впадения Ангары в Енисей - еще Братская, Усть-Илимская, Богучанская гидроэлектростанции нарабатывают байкальской "лишней" водой 55 с лишним миллиардов кВч электроэнергии на сумму около трехсот миллиардов рублей в год. Это больше, чем весь годовой бюджет Иркутской области.

Нынче более десятка заводов, как правило, ООО выбрасывают на российский рынок питьевую глубинную байкальскую воду и продают ее по цене, превышающей цену одного литра бензина почти в два раза. Насколько это дороже нефти - посчитайте сами. Но, безусловно, выгоднее ее - водный ресурс Байкала, возобновляемый вот уже двадцать с лишним миллионов лет. Он жив, пока жива планета, озеро ежедневно и ежегодно безотказно поит народы Сибири, а завтра потребуется - и страну. Спекулятивный шум по поводу того, что "китайцы выкачают из Байкала всю воду", поднимают нечестные, корыстные люди, в основном в предвыборных целях. Квота китайцам на забор 3,5 миллиона кубометров байкальской воды в год - это 0,15 миллионных долей от объема озера, доли миллиметра от его уровня. Это количество, говорят специалисты, Ангара берет (у Шаман-камня) меньше чем за 20 минут.

Беспроигрышный вариант - строить свой бизнес на байкальской воде - это всем ясно, разве что кроме российского минэкономразвития. А умно и грамотно организованная продажа байкальской воды, утекаемой через Енисей в Карское море, по утверждению академика РАН Михаила Грачева, может приносить российской казне триллионы рублей ежегодно. Это неистощаемый бюджетный ресурс.

И когда чиновники вот уже двадцать лет на предложение построить круглобайкальскую систему очистки стоков, применив дешевые полиэтиленовые трубы, и тем раз и навсегда решить проблему загрязнения Байкала отвечают, что дорого это, а денег нет, - не верьте им. У Байкала, кроме бесценной воды, и еще кое-что есть, и тоже возобновляемое. На Байкальской природной территории (в Иркутской области и Бурятии) в тайге пасутся:

изюбры - 45 тысяч голов

соболи - 30 с лишним тысяч

белки - более 200 тысяч

кабарги - около 52 тысяч

косули - около 80 тысяч

лоси - 20 тысяч

медведи - около 7 тысяч.

К этому возобновляемому и растущему богатству надо прибавить деликатесные рыбные ресурсы: осетра, омуля, тайменя, хариуса, сига, щуку, язя, сазана, налима и других.

Это все частные богатства озера Байкал. Хоть раз отнесемся к нему по-честному!

Не говорю уже о сосново-кедровом безбрежье, которое полыхает адским пламенем на глазах всех чиновников, сделавших себе карьеру на иркутских и бурятских бдениях и не ответивших ни за тысячу, ни за миллионы гектаров спаленных лесных богатств. Один сезон заготовки иркутско-бурятских сосен, лиственниц, елей, кедрачей и проданных за кордон (не более чем ежегодно сплавляют лесные браконьеры) - и нам хватит, чтобы защитить Байкал. На век, а то и на два.

Существенная сумма должна быть и от туристской братии. Обязательно! Это ведь на ее совести (и бюджете) должны находиться ежегодные походы по побережью и старых, и малых отрядов, собирающих посттуристическое дерьмо на загаженных ими территориях. Конечно, закрыть Байкал для туристов - это раз плюнуть. Но, извините, тогда для кого же наш красавец? Ведь в документах ЮНЕСКО "запатентована" и уникальная красота байкальских пейзажей, она тоже объявлена достоянием мировой цивилизации.

Кто за это возьмется? Чтобы для Байкала все сделать по-честному? Под контролем Народного фронта и Счетной палаты РФ?

...Но есть и еще один вариант, предлагаемый группой именитых авторов. Он прозрачен, как бульон с яйцом в студенческой столовой МГУ в пятидесятые годы прошлого века. Суть его вот в чем.

Во-первых, понизить требования к загрязнениям стоков, сбрасываемых в Байкал и реки, впадающие в него, а строить очистные сооружения как по старинке. Изменения предлагаются в пользу загрязнителей. Это позволит, говорят они, выполнить поручение по реализации Федеральной целевой программы, направленной на оздоровление Байкальской природной территории, развитие туристического сектора оз. Байкал. И при этом не наносить вреда его уникальной экологической системе.

То есть поставить галочку: поручение выполнено, проверяющим подсунуть новую таблицу предельно допустимых концентраций, значительно пониженных, а разработчиков новых технологий очистки стоков сориентировать на заведомо худшие результаты. И ведь у них принял эти предложения министр природных ресурсов и экологии, теперь уже бывший. И в оборот пустили новый хромой термин - наилучшие доступные технологии (очистки). И этот термин с прошлого года пошел гулять по всем документам и приказам, ориентируя Россию в технологиях очистки стоков на... вчерашний день. Не технологии улучшают, а требования к чистоте стоков понижают. "Галочный" это подход.