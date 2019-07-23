Владимир Путин специально прилетел в Братск, чтобы лично проверить, как ликвидируются последствия наводнения в Иркутской области. Вместе с президентом в регион также прибыла почти половина правительства. За один день дважды пообщавшись с местными жителями, пострадавшими от паводка, президент заявил, что остался недоволен работой власти на этом направлении.

Иркутская область пережила самое сильное за несколько десятков лет наводнение: паводки в регионе начались в конце июня. Из-за стихии погибло 25 человек, 763 госпитализированы, подтопленными оказались свыше 11 тысяч домов и приусадебных участков. Президент за три недели уже во второй раз приезжает в регион. В прошлый раз он дал поручение, чтобы пострадавшие от стихии получили всю возможную помощь как можно быстрее и без проволочек.

В начале этого визита Владимир Путин осмотрел с вертолета места подтопления в районе Тулуна - одного из наиболее пострадавших населенных пунктов в Иркутской области. Сюда глава государства приехал, чтобы посетить школу-интернат, где сейчас размещаются люди, которым оказалось негде жить из-за наводнения.

В Тулуне, в пункте временного размещения пострадавших от паводка, Владимир Путин пообщался с Матвеем Сафроновым, дом семьи которого был разрушен наводнением. Шестилетний мальчик рассказал президенту, что 1 сентября он собирается в садик: "Он утонул, но его ремонтируют". Президент в ответ пообещал, что постарается еще раз приехать в Тулун. "Обязательно еще приеду к вам, посмотрю, как детские сады, как школы восстанавливаются", - сказал Путин.

На выходе из пункта временного размещения Путина ждали сами пострадавшие и волонтеры, которые помогают ликвидировать последствия паводка. Основные жалобы и вопросы касались выдачи жилищных сертификатов, восстановления документов, забюрократизированной работы по оценке размера ущерба от наводнения. "Мы не можем получить вот эти сто тысяч. За десять тысяч ходили, по два раза писали заявление, сейчас уже пять раз это заявление написали. Ну сколько можно!" - обратилась к президенту одна из местных жительниц. "Десять тысяч дали вам?" - спросил Путин. Когда женщина ответила "да", президент уточнил, идет ли речь о компенсационных выплатах за полную утрату имущества. Женщина рассказала, что действительно не может получить положенные ей из-за потери дома 100 тысяч. "То есть все документы есть, а денег нет?" - подытожил президент и заявил местным жителям, что специально приехал в город, "чтобы вот это от вас услышать". Много вопросов президенту было связано с выдачей жилищных сертификатов, временным размещением. Людей интересовало, удастся ли им обрести новый дом до холодов.

Уже на совещании в Братске вице-премьер правительства Виталий Мутко доложил президенту, что полное восстановление жилья в пострадавших от наводнения районах планируется завершить в третьем квартале 2020 года. Он пояснил, что такие длительные сроки вызваны тем, что единовременно построить столько жилья будет крайне сложно. По словам Мутко, по результатам обследования было признано, что почти 3,5 тыс. жилых домов не подлежат восстановлению, 563 дома были полностью смыты водой, ремонт возможен в 5,6 тыс. домов.

Но Владимир Путин поставил задачу обеспечить жильем всех пострадавших от наводнения до наступления холодов, "независимо от того, временное это жилье или постоянное". "Мы не должны забывать, что до зимы остается очень мало времени. Я уже говорил и хочу еще раз повторить: работа должна вестись на результат, а не для отчета и не для галочки. Эти отчеты и галочки никому не нужны. Следует оперативно восстановить жилье, инженерную и социальную инфраструктуру", - подчеркнул он. Отдельно президент указал на работу оценочных комиссий: их недостаточно и люди не понимают, как эта работа устроена. "Одни приходят, другие приходят, третьи приходят - что-то говорят, что-то подписывают. Людям ничего не ясно", - подытожил он.

По итогам совещания президент заявил, что считает работу по ликвидации последствий паводка в Иркутской области неудовлетворительной. Путин указал на то, что очень плохо организовано информирование граждан и напомнил: главная цель любой власти любого уровня - создать для людей достойные условия жизни, особенно если люди попали в такую сложную ситуацию. По его словам, к сожалению, люди сталкиваются с хамством и чванством. "Я прошу руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели, а наоборот, чтобы к ним относились уважительно и с пониманием", - подчеркнул Путин.