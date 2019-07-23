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23.07.2019 18:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под черным небом

Сибирь накрыло дымом от лесных пожаров
Текст: Наталья Граф (Омск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(7918)
Воздушные массы принесли дым от горящих лесов в Красноярском крае и Иркутской области практически во все регионы Западной Сибири.
"Дымовой колпак" над Западной Сибирью будет держаться еще несколько дней. Фото: Андрей Самсонов/ТАСС "Дымовой колпак" над Западной Сибирью будет держаться еще несколько дней. Фото: Андрей Самсонов/ТАСС
"Дымовой колпак" над Западной Сибирью будет держаться еще несколько дней. Фото: Андрей Самсонов/ТАСС

- По данным спутникового мониторинга, дымовые шлейфы достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Республики Хакасия и Алтайского края, восточных регионов Ханты-Мансийского автономного округа, - сообщает "РГ" Сибирский центр ФГБУ "Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета".

Природные пожары на востоке Оренбуржья удалось ликвидировать

Режим "черного неба" уже ввели на территории Новосибирской области, Алтайского края и Кузбасса. Предприятиям рекомендуют сократить выбросы в атмосферу. Из-за неблагоприятных погодных условий в буквальном смысле слова нечем дышать. Сибиряки сетуют на запахи гари и химикатов. Из-за дымового тумана горожане отказываются от поездок на природу, а в аэропортах задерживаются авиарейсы.

- На телефоны экстренных служб Новосибирской области поступило более 700 звонков от населения с жалобами на смог, - сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Жителям нечем дышать. Из-за дыма горожане отказываются от поездок на природу, а в аэропортах задерживаются авиарейсы

- В Омске количество вызовов бригад "скорой" начало расти с воскресенья, - рассказал "РГ" главный врач БУЗОО "Станция скорой медицинской помощи" Максим Стуканов.

Для тушения пожара в Оренбургской области привлекли военную авиацию

По данным экспертов Роспотребнадзора, во всех городах Западной Сибири ежедневно осуществляется мониторинг за качеством атмосферного воздуха на содержание вредных веществ. По результатам исследований превышений предельно допустимой концентрации пока не выявлено. Однако медики и спасатели рекомендуют горожанам минимизировать время пребывания на улице, плотно закрывать окна и двери в домах, чаще делать влажную уборку, больше пить, использовать защитные маски и ограничить физическую активность.

По расчетам метеорологов, "дымовой колпак" над Западной Сибирью будет держаться еще несколько дней. Синоптики прогнозируют, что 26-27 июля направление ветра изменится с восточного на западный и северо-западный. Однако в Красноярском крае и Иркутской области, где продолжается ликвидация природных пожаров, задымленность по-прежнему сохранится.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Сибирь СФО СФО Красноярский край СФО Иркутская область СФО Новосибирская область СФО Томская область Лесные пожары
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