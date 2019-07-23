В Омске с поезда сняли пассажира за дебош в вагоне-ресторане

Омские транспортные полицейские задержали пассажира поезда, отказавшегося покидать вагон-ресторан.

- В дежурную часть Омского линейного управления МВД России поступило сообщение о том, что к вагону пассажирского поезда "Адлер-Барнаул" требуется наряд полиции, - сообщает Управление на транспорте МВД России по СФО. - Один из пассажиров вел себя неадекватно.

Как выяснилось, 31-летний мужчина сел в поезд на станции "Тюмень" и сразу пошел в вагон-ресторан. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения пассажир был агрессивен, поскандалил с официанткой и не реагировал на замечания проводников. Он отказался покидать вагон-ресторан и возвращаться на свое место.

По результатам медицинского освидетельствования в крови задержанного выявлена легкая степень алкогольного опьянения. В отношении дебошира был составлен протокол об административном нарушении.