В Восточной Сибири горит более миллиона гектаров тайги

В Приангарье площадь, охваченная огнем, за минувшие сутки увеличилась на 61 052 га и достигла 342 101 га, сообщает пресс-служба правительства региона.

В ведомстве отметили, что на площади 252 034 га не проводится противопожарных мероприятий. Эти участки находятся в труднодоступных местах и огонь, бушующий там, не представляет угрозы населенным пунктам.

Аналогичная ситуация и в Красноярском крае, где полыхает 750 тысяч га тайги. Горят, главным образом, труднодоступные территории, которые тоже никто не тушит, так как стоимость борьбы с огнем превышает размер возможного ущерба. Ситуацию усугубляют высокие температуры, ветер и грозы, отмечается на сайте правительства региона.