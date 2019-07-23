Врачи рассказали, как максимально снизить риск появления диабета

Исследователи из Гарварда выяснили, что употребление овощей, фруктов, бобовых, орехов и цельнозерновых снижает вероятность развития диабета на 23%. А если при этом максимально сократить количество сахара в рационе и пустых углеводов, то можно довести этот показатель до 30%. И это не предел, передает CNN со ссылкой на JAMA Internal Medicine.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в мире наблюдается стабильный рост заболеваемости диабетом. Так, если в 1980 году было зафиксировано около 108 миллионов людей, страдающих от недуга, то в 2014 году этот показатель достиг 422 миллионов.

В рамках новой работы специалисты располагали данными нескольких масштабных исследований, которые включали около 23 тысяч случаев развития диабета.

- Исследователи подтвердили то, что предполагалось ранее. А именно: диета с высоким содержанием клетчатки связана со снижением риска сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, - отметила старший научный сотрудник Института питания и здоровья в Шотландии Александра Джонстон, не участвовавшая в работе специалистов из Гарварда.

Ученые посоветовали придерживаться средиземноморской диеты, отказаться от вредных привычек в пользу занятий спортом - достаточно умеренных, но регулярных нагрузок. Так можно с высокой вероятностью уберечься от диабета.