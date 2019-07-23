Президент России Владимир Путин предложил уточнить понятие "семейный бизнес". На встрече с главой Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным он поставил задачу устранить правовые несостыковки, касающиеся данного вида предпринимательства.

Опросы среди таких бизнесменов, проведенные ТПП, показали, что 82 процента респондентов считают процедуры регулирования трудовых отношений внутри семьи чрезмерно сложными. Если будут приняты соответствующие нормы, то предприниматели смогут получать "семейный патент", который позволит избежать некоторых видов отчетности. Однако пока не уточняется, какой именно круг родственников попадет в понятие "семейный".

На Ставрополье таких предприятий много, особенно в сельском хозяйстве. Сейчас они регистрируются как крестьянско-фермерские. Например, КФХ Колесниковых появилось в августе 1992 года и за 25 лет выросло в многопрофильное хозяйство, которым управляет одна семья.

- Глава нашего КФХ - мой отец, ему помогаем я и брат, с нами работают наши жены. Такое вот семейное предприятие, - рассказал корреспонденту "РГ" фермер Сергей Колесников. - Конечно, есть еще и другие сотрудники. Однако и мы оформлены как наемные работники. Бумажной отчетности много, у нас несколько бухгалтеров. Конечно, любые послабления в этом плане очень бы помогли. Это связано не только с налогообложением. К примеру, для получения кредитов тоже приходится собирать огромные пакеты документов, поднимать всю подноготную, на что уходят месяцы. Это просто бич фермеров. Чтобы все собрать, нужно быть финансистом. Если введение понятия "семейный бизнес" упростит данные процедуры, конечно, будем рады.

Предприятия, которые работают по общей системе налогообложения, находятся в еще более сложной ситуации. В такой фирме штат работников может полностью состоять из членов одной семьи, но не в каждой есть бухгалтер, а без него не обойтись. Нанимать же человека со стороны очень накладно.

- Я числюсь индивидуальным предпринимателем без работников, хотя фактически мы трудимся с мужем. Он - военный пенсионер, поэтому я могу его уже и не оформлять, ему ни к чему пенсионные, социальные и прочие отчисления, - говорит владелица магазина газобаллонного оборудования Людмила.

По словам бизнесвумен, если оформить мужа как работника, то придется платить за него налог. Сейчас же женщина работает по Единому налогу на вмененный доход, который без наемных работников можно уменьшить на 100 процентов за счет страховых взносов, которые ей не надо платить за себя.

- У меня в итоге получается ноль. С мужем налог резко вырастет. Одно время у меня работал сын, его я оформляла по закону. Он занимался продажей товара на второй точке. За него я платила все отчисления. Пришлось оформить его на полставки, чтобы суммы были поменьше. У нас, по сути, микробизнес, доходы сопоставимы с обычной средней зарплатой в регионе, так что на счету каждая копейка.

В Дагестане, где немало многодетных семей, такой бизнес - явление довольно популярное. Особенно семейный подряд распространен в сфере сельского хозяйства и торговле. Придание ему правового статуса в регионе считают актуальным делом.

- Семейный бизнес в АПК, включая малые крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, производит большую часть аграрной продукции региона. Но при этом он не получает соответствующей правовой и экономической поддержки государства. Помимо организационно-консультативной помощи нужны правовая защита, свободный доступ к земельным ресурсам, льготное финансирование, налоговые каникулы, - считает заведующий отделом Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН Магомед Багомедов.

Предприниматель Магомед Гаджиев владеет небольшим гастрономом в центре Махачкалы. Здесь в качестве продавцов по очереди работают сам Магомед, его жена и дети. Он поддерживает инициативу главы Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина о введении "семейного патента", чтобы избежать оформления лишних документов. Предприниматель полагает, что таким образом удастся сэкономить на трудоустройстве работников.

- Когда проходят проверки, инспекторы интересуются, оформлены официально продавцы или нет. Им должна выплачиваться зарплата, за них нужно платить налоги и делать отчисления в различные фонды, - говорит Гаджиев. - Если разрешат работать по единому патенту, в который будут внесены имена всех членов семьи, будет здорово.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан Мурад Далгатов полагает, что в современных условиях именно семейный бизнес должен в большей мере поддерживаться государством. Для этого необходимо реализовать специальные целевые программы, направленные на развитие семейного предпринимательства.

- Ведь оно способно решить многие социальные проблемы, усугубляющиеся в период экономического кризиса, - отмечает Далгатов. - Для многих возможность организовать собственное семейное дело - не просто способ выживания, но и реальный шанс помочь региону в плане экономического развития.

Комментарий

Павле Мрвалевич, сопредседатель Ставропольского краевого отделения "Опоры России":

- У нас немало предприятий, где работают семьями. Владельцам такого бизнеса помогают их родители, а также дети. Естественно, у контрольно-надзорных органов возникает вопрос: что это за люди? Допустим, жена осталась в магазине на полчаса, а тут нагрянула проверка, и у нее спрашивают: "Что она тут делает?" Это проблема.

Введение семейного патента позволит немного сэкономить на расходах, и появится аргумент в беседе с контролерами. Главным образом такая новация коснется микропредприятий. Федеральный закон N 209 "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" определяет микробизнес как тот, где занято до 15 сотрудников или годовой оборот не превышает 120 миллионов рублей. И таких фирм много, думаю, 90 процентов всех предприятий в нашем регионе относится к микробизнесу. А раз такого большого количества людей коснется данное положительное изменение законодательства, то, конечно, его стоит поддержать.