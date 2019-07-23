В Дагестане девочка умерла от побоев мачехи

В столице Дагестана скончалась четырехлетняя девочка, которую зверски избила ее мачеха. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

-В настоящее время мачеха девочки задержана, ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, - уточнили в ведомстве.

Ребенка с множественными травмами доставили в Махачкалу в детскую республиканскую клиническую больницу в январе этого года. По версии следствия, девочку избила ее мачеха - 36-летняя жительница поселка Сулак. Спустя несколько дней маленькая пациентка умерла в больнице.

По факту смерти ребенка была назначена судебно-медицинская экспертиза. Как отметили правоохранители, эксперты детально исследовали причину гибели юной жительницы поселка Сулак, и установили, что смерть была насильственной. У девочки диагностировали тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, вследствие которой произошло повреждение головного мозга, говорится в сообщении. Кроме того, эксперты обнаружили на теле ребенка и старые травмы.