В Ингушетии издали брошюру о правильном поведении молодежи

В общественных местах Магаса появилась брошюра с правилами поведения для ингушской молодежи. Ее название говорит само за себя "Этикет поведения ингуша (ингушки)".

Идея создания "молодежного кодекса" родилась в администрации города, сотрудники которой стали и авторами брошюры. При работе над ней они советовались с историками и старейшинами республики, которые проверили содержимое на соответствие местным традициям. Как рассказали в мэрии, толчком к изданию правил этикета для молодых людей стали опасения и личные наблюдения, что некоторые из них мало знакомы с обычаями своего народа или плохо их соблюдают.

- Вечера в Магасе очень красивы. Но один выкрик неприличного слова, визгливый хохот молодых ребят или вид девушек, сидящих на скамейках, не замечающих проходящих мимо взрослых людей, и душу охватывает ужас. Надо бить тревогу! - написал в соцсетях мэр города Беслан Цечоев.

По его словам, изданные брошюры послужит в борьбе с нарушениями традиционного этикета среди молодых людей, так называемого эздела, это свод правил поведения в ингушском народе, который издревле неукоснительно соблюдался, и о котором сейчас стали забывать. В брошюре, иллюстрированной рисунками, идет речь о том, что молодежь при виде старших обязана вставать и, держа руки за спиной, ждать, когда человек пройдет мимо.

- Так всегда было, к более старшим по возрасту проявлялось уважение, даже, если человек старше тебя всего на год, - объясняет Беслан Цечоев.

Также должны вести себя женщины по отношению к мужчинам. Более молодые должны пропусти старших при переходе ими дороги. Еще более тяжкое нарушение этикета - курение при старших и хохот в публичном месте.

- В советское время молодой человек или ребенок мог получить за такое поведение подзатыльник от любого, даже незнакомого взрослого, - рассказал житель республики Ахмед Картоев.

Авторы брошюры уверены: если описанные в ней правила эздела канут в прошлое, это будет трагедией для ингушского народа, приведет к разрушению и других основополагающих традиций.