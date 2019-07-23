В Дагестане следователи распутали, а судьи вынесли решение по чрезвычайно сложному и "запутанному" делу. Но поздравлять их язык не поворачивается. Бывший учитель, заслуженный человек, 66-летний пенсионер Абдулсалам Гаджиев получил два года условно за то, что хотел… поставить иностранных мигрантов на учет в рамках закона.

Абдулсалам Гаджиев (в кепке) настаивает на признании: он все делал по закону. Фото: Тимур Алиев

Утамыш - небольшое село в Каякентском районе. Абдулсалам Гаджиев написал письмо отчаяния в "РГ", и корреспондент выехал к нему домой, чтобы на месте разобраться в ситуации.

В прошлом году Гаджиев встретил в селе двух незнакомых женщин. Как оказалось, они приехали в Россию из Узбекистана и в поисках работы добрались до дагестанской глубинки.

"Мне их стало жалко. Дагестанцы помнят, как в далеком 1970 году республика оказалась в руинах после разрушительного землетрясения. Одними из первых на помощь приехали узбекские строители, которые построили в Махачкале целый микрорайон, который и сейчас называется "Узбек-городок", - рассказывает Абдулсалам Гаджиев.

У сына пенсионера есть небольшая ферма, где содержатся около 20 коров. Женщины с удовольствием согласились помогать по хозяйству. За это им предоставили бесплатное жилье и зарплату десять тысяч рублей в месяц. Гаджиев - человек законопослушный, и на следующий день он обратился в районное управление по вопросам миграции с просьбой выдать гражданам Узбекистана трудовые патенты и продлить срок пребывания на территории России.

Заместитель начальника территориального отделения Альберт Багамаев принял документы и пообещал оформить все в положенный срок.

"Меня несколько раз приглашали в управление миграции, сначала сказали привести женщин, чтобы сфотографировать, через несколько дней снять отпечатки пальцев, затем - проверить знание русского языка, хотя такой экзамен должен проводиться в республиканском управлении в Махачкале", - говорит Гаджиев.

Время шло, но с выдачей документов тянули. Будучи по делам в Махачкале, Абдулсалам Лукманович посетил республиканское управление по вопросам миграции. Там его принял исполняющий обязанности начальника Дауд Абдуллаев.

"Он выслушал меня, вызвал сотрудников. При мне они позвонили в район и сказали: если все документы в порядке, почему затягиваете? Обрадованный, я вернулся в село. Но местные работники никак не отреагировали на требование начальства", - вспоминает пенсионер.

Помощник прокурора говорит: почему ты этих женщин сразу не выкинул?

По странному совпадению через некоторое время в дом Гаджиевых приехали полицейские в рамках операции "Нелегал". Они составили рапорт по "обнаруженным" мигрантам, по которому впоследствии было возбуждено уголовное дело.

Жительниц Узбекистана суд постановил оштрафовать и выдворить из страны за свой счет. Все расходы при этом добровольно взял на себя пенсионер.

"Поразило отношение сотрудников правоохранительных органов, которые словно раскрыли крупную преступную сеть. Вы признаете, что организовали незаконную миграцию? - спрашивали меня на допросе. Я ответил: как я признаю, если этого не делал. Я создал условия для пребывания, дал людям работу, но как они попали в Россию, не знаю. Однако в рапорте следователь указал, что я признался. На одном из допросов офицер полиции сказал коллегам: а что он еще в клетке не сидит? Помощник прокурора говорит: почему ты этих женщин сразу не выкинул? Я сказал, они вам не собаки, чтобы выкидывать", - волнуясь, рассказывает Абдулсалам Гаджиев.

Жалобы в прокуратуру на необоснованное возбуждение уголовного дела не принесли результатов - надзорное ведомство ограничилось отписками. На заседании суда, когда Гаджиев попросил опросить указанных им свидетелей, помощник прокурора района Магомедов ехидно заметил: "Может, и Васильева (Прим. - глава Дагестана) на судебное заседание пригласить?"

Как рассказывает Гаджиев, ему предлагали устроить так, чтобы ограничиться административным штрафом. При этом надо было пойти на определенные условия. Не имея на руках доказательств, пенсионер, опасаясь мести со стороны некоторых сотрудников силовых структур, не стал их публиковать.

"У меня потом спрашивали - есть диктофонная запись? Но я в первый раз столкнулся с подобным, у меня не было цели заранее кого-то уличить", - отметил Абдулсалам Гаджиев.

Каякентский районный суд провел по данному делу семь (!) заседаний. Гаджиева признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на два года условно и штрафу в сто тысяч рублей. Кассационная жалоба на решение районного суда сейчас находится на рассмотрении в Верховном суде России.

25 апреля этого года Гаджиев был на приеме у министра внутренних дел республики Абдурашида Магомедова. Ему пообещали разобраться в ситуации.

"Я не просил, чтобы управление миграции отменило решение суда. Я настаивал на признании - скажите, что я честно, в рамках закона хотел оформить все документы. Ведь элементарно организовать выездную проверку, поднять нужные бумаги", - сетует пенсионер.

Делом Гаджиева заинтересовались дагестанские журналисты. В республиканской газете "Дагестанская правда" в октябре 2018 года была опубликована статья "Преступный умысел. А был ли он?". Но никакой реакции на нее не последовало.

Корреспондент "РГ" обратился за комментариями в управление по вопросам миграции по Республике Дагестан.

"В отношении сотрудника территориального отделения Багамаева проведено внутреннее служебное расследование", - сообщили в пресс-службе ведомства, не уточнив, каким был результат расследования.

Чем объяснить подобное служебное рвение правоохранителей в отношении учителя с 40-летним стажем, имеющим звание "Ветеран труда", десятки наград и благодарностей? Остается только догадываться.

В небольшом сельском доме Гаджиева нас окружили его внуки. Их у пенсионера целых тринадцать. "Я каждый день благодарю Всевышнего, что у меня большая семья. Живем небогато, но дружно. Каждый день молоко с фермы раздаем бедным сельским бабушкам. Я не раз читал в "Российской газете", как чиновники ущемляют права людей, но никогда не думал, что сам окажусь в такой ситуации. Я хочу лишь доказать, что ни в чем не виноват, так как у меня обостренное чувство справедливости", - говорит бывший учитель.

Попрощаться с журналистом вышли все члены семьи, которые на данный момент гостили в доме. Внимание привлекла нарисованная на воротах красная звезда. Как оказалось, в селе Утамыш есть давняя традиция. У тимуровцев Аркадия Гайдара это означало, что в доме живет семья призванного в Красную армию бойца и она находится под их защитой. У селян звезда говорит о том, что в доме жил участник Великой Отечественной войны, в данном случае отец Абдулсалама Гаджиева.

Но защитить сына фронтовика от произвола бездушных чиновников и людей в погонах, видимо, в Дагестане уже некому.