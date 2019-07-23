Беглов потребовал контролировать прозрачность счетов за услуги ЖКХ

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства обратил внимание на начисление платежей за услуги ЖКХ. Действующий градоначальник отметил, что получает жалобы от петербуржцев, которым приходят квитанции с завышенными суммами.

Александр Беглов потребовал разобраться в ситуации. Как заявил действующий глава города, некоторые счета выставляются напрямую управляющими компаниями. Александр Беглов не исключил, что повышение сверх установленного тарифа происходит именно на этом этапе.

- Если накрутки идут через управляющие компании, надо разбираться с ними, провести проверку и наказывать таких людей, - подчеркнул Александр Беглов.

Напомним, в Петербурге с 1 июля были пересмотрены тарифы на коммунальные услуги. Впервые в новейшей истории города тарифы по некоторым пунктам были сокращены, по ряду направлений повышение все же произошло, но оно оказалось значительно ниже, чем в целом по стране.

Так, в денежном эквиваленте повышение в домах с газовыми плитами составит всего 8,67 рублей вместо ожидаемых 78,26 рублей.

Сильнее всего в Петербурге снизились тарифы на отопление. Правда, ощутить это на своем кошельке в полной мере горожане не могут, поскольку оплата за эту коммунальную услугу происходит только в период отопительного сезона. Тариф на тепло снизился относительно действовавшего ранее на 0,6 процента. Тариф на горячее водоснабжение сократился на два рубля. Экономия по этим пунктам ожидается самой ощутимой, ведь на отопление и горячее водоснабжение приходится до 70 процентов от всей суммы, которые граждане платят за услуги ЖКХ.