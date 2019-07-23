Два человека погибли в ДТП с фурой на набережной в центре Петербурга

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства столкновения грузового автомобиля Peterbilt и легковой машины Skoda.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с места происшествия в тяжелом состоянии в Мариинскую больницу госпитализирована пассажирка легковушки.

Два мужчины находившихся в автомобиле Skoda, погибли на месте. Личности пострадавшей женщины и погибших мужчин уточняются.

Водитель грузового автомобиля не пострадал. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что автомобиль Skoda принадлежал одной из таксомоторных компаний города.