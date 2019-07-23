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23.07.2019 08:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два человека погибли в ДТП с фурой на набережной в центре Петербурга

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства столкновения грузового автомобиля Peterbilt и легковой машины Skoda.

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Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с места происшествия в тяжелом состоянии в Мариинскую больницу госпитализирована пассажирка легковушки.

Два мужчины находившихся в автомобиле Skoda, погибли на месте. Личности пострадавшей женщины и погибших мужчин уточняются.

Водитель грузового автомобиля не пострадал. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что автомобиль Skoda принадлежал одной из таксомоторных компаний города.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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