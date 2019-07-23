На какие коммунальные проблемы чаще всего жалуются россияне

Некоммерческое партнерство "ЖКХ Контроль" опубликовало рейтинг коммунальных проблем, которые больше всего волновали россиян во втором квартале 2019 года. В целом тенденции, сформировавшиеся в первом квартале, остались неизменными. Первое и второе места - необоснованные коммунальные платежи и неудовлетворительное состояние жилых домов. При этом количество обращений, связанных с содержанием и управлением МКД, возросло. В результате спорные действия управляющих компаний оказались на третьей строчке рейтинга. Ранее тройку антилидеров замыкали жалобы, имеющие отношение к благоустройству придомовых территорий.

Эксперты составили рейтинг на основании обращений граждан, поступивших в центральный офис НП и региональные приемные сети общественного контроля в сфере ЖКХ. Такие структуры действуют в 75 российских регионах, в том числе во всех 11 субъектах СЗФО. Всего во втором квартале 2019-го зафиксировали 6,6 тысячи обращений - на 21 процент меньше, чем в первом. Снижение активности россиян специалисты объясняют сезонными факторами, в том числе длительными весенними праздниками и летними отпусками.

Одним из главных новшеств текущего года стали массовые обращения, связанные с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО). "Мусорная" проблема и в первом, и во втором квартале оказалась на четвертой строчке рейтинга. И это неудивительно. С 1 января 2019-го семьдесят российских регионов перешли на новую систему обращения с ТКО. И не везде реформа проходит гладко.

Так, на Псковщине возникли сложности с обслуживанием сельских территорий. По словам главы Плюсского района Виталия Аршинова, из 154 населенных пунктов района вывоз мусора организован только в пяти-шести. Как результат - несанкционированные свалки.

Другая проблема - дефицит контейнеров для сбора ТКО. Показателен пример Струго-Красненского района. К июлю в частном секторе районного центра Струги Красные установили 31 мусоросборник. Необходимо, по оценкам местных властей, еще 158 контейнеров. В Новосельской волости стоит 20 контейнеров при общей потребности 45. Марьинская волость установила 14 контейнеров, но подала заявку еще на 77.

- В ходе парламентского часа, посвященного "мусорной реформе", открывшего 33-ю сессию областного Собрания, прозвучала информация, будто бы 500 тысяч жителей региона охвачены услугой, - отмечает председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. - В регионе проживает 635 тысяч человек, включая детей. Заявленный охват означает, что проблема в масштабах области, казалось бы, почти решена. На деле же получается, что даже райцентры услугу не получают в полном объеме. Что уж говорить об удаленных деревнях. А я напомню, что подписанный договор обязывает оператора обеспечить вывоз мусора из всех населенных пунктов.

Что касается новых тенденций первого квартала, выросло количество обращений, связанных с качеством коммунальных услуг и проведением капитального ремонта. Первый факт объяснить достаточно сложно. Как правило, пик претензий к качеству ЖКУ приходится на начало осенне-зимнего отопительного сезона или на период летних отключений горячей воды. Зато рост обращений по вопросам некачественного, затянувшегося или неуместного капремонта традиционен для весенних и летних месяцев, когда в субъектах РФ массово обновляют дома.

Как показали выездные проверки Фонда содействия реформированию ЖКХ, жалобы россиян весьма актуальны. В первом полугодии 2019-го госкорпорация провела мониторинг капремонтов в 21 субъекте РФ, в том числе в Карелии, Коми, Архангельской и Псковской областях. Практически везде зафиксировали нарушение технологии производства, отклонение от СНиПов, технических регламентов и других норм градостроительного законодательства.

Есть претензии и к мониторингу технического состояния МКД. Из-за неэффективных подготовительных мероприятий в отдельных регионах в программу капремонта включали дома с высокой степенью износа. Их ремонт был экономически нецелесообразен, здания следовало расселять и сносить. Возникли проблемы и с очередностью проведения капремонтов: не всегда дома, которые больше всего нуждаются в обновлении, ремонтируют в первую очередь.

Прямая речь

Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль":

- Несколько снизилось количество обращений, связанных с начислением платы за ЖКУ. При этом вопрос начисления платы за ЖКУ, в том числе рост платы и непрозрачность платежей, на протяжении последних четырех лет продолжает оставаться самым популярным поводом для обращения в общественные приемные. Также несколько снизилось количество обращений по теме "благоустройство". Можно предположить, что значительный интерес к благоустройству придомовых территорий в первом квартале был связан с вопросами очередности работ во дворах. Во втором квартале эта тема стала менее актуальной.