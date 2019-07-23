Петербургу предложили "красивую" схему метро

В Санкт-Петербурге независимые дизайнеры представили разработанный ими проект "первой в истории города красивой схемы метро".

Альтернативный дизайн схемы городского метро создали трое петербуржцев - Илья Бирман, Егор Попов и Сергей Чикин. Они предложили два варианта: "веселый" плакатный и спокойный повседневный, изготовленный на белом фоне для использования в вагонах.

Особое внимание уделили водным артериям Северной столицы. По мнению разработчиков, на официальной схеме метро реки и каналы выглядят скупо и недостаточно сбалансировано.

А "главная беда" - форма Невы: неестественно прямая линия. Дизайнеры уверены, что в их версии острова и реки нарисованы с любовью и выглядят сбалансировано.

"На нашей схеме есть Мойка, Фонтанка, Смоленка, Карповка, каналы Грибоедова и Обводный, - сообщают авторы проекта. - Чтобы сохранить и узнаваемый силуэт города, и удобство восприятия схемы, используется необычная сетка углов. Геометрия рек и островов согласована с геометрией линий".

Кроме того, дизайнеры предлагают пользователям насладиться "прекрасными обозначениями пересадок". На их схеме присутствует информация о том, что по выходным и праздникам между Адмиралтейской и Спортивной ходит ночной поезд, а на самой Спортивной есть подземный переход на Васильевский остров.

"Благодаря этому центральный район, Петроградская сторона и Васильевский остров остаются связанными даже когда разведены мосты", - отмечают разработчики.

Будущие линии и станции изображены штриховкой, а из года планируемого открытия сделана конечная. Кроме того, для схемы создан набор пиктограмм показанных с разных ракурсов, но выполненных в едином стиле.

Разработчики уже предложили руководству метрополитена внедрить новую схему.