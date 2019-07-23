Петербурженка родила сразу трех мальчиков и одну девочку

В Санкт-Петербурге 37-летняя женщина впервые стала мамой и сразу родила четверых детей. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СпбГПМУ).

Радостное событие произошло утром 23 июля. С небольшими перерывами в стенах Перинатального центра 37-летняя Оксана Морозова родила четверых детей. На свет появились три мальчика и одна девочка.

"Молодая мама чувствует себя хорошо, - заверили в пресс-службе СпбГПМУ. - Для нее это первая беременность, наступившая в 37 лет".

Оксана наблюдалась в женской консультации. Параллельно ведение беременности осуществлялось в Перинатальном центре, в который будущая мама была планово госпитализирована на сроке 32 недели.

По медицинским показателям ей назначили кесарево сечение. Операция была успешно проведена около 10 часов утра. Малыши родились здоровыми, дышат самостоятельно.

В СпбГПМУ отметили, что это первый за шестилетнюю историю Перинатального центра случай появления на свет сразу четверых детей у одной мамы.