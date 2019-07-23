Новости

СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в "сговоре" с Россией 19:17
В Москве издадут "Белую книгу", набранную шрифтом Брайля 19:05
Полина Бадасен назначена заместителем министра экономического развития 18:53
Осужден склонявший школьницу из Сочи к теракту гражданин Украины 18:49
Петербурженка родила сразу трех мальчиков и одну девочку 18:33
Савченко прокомментировала поражение на парламентских выборах 18:30
Итальянские СМИ сообщили о гибели двух россиян при крушении вертолета 18:25
Светлана Немоляева раскрыла подробности новой картины со Шнуровым 18:23
МЧС знало о лагере в "Холдоми" и проводило там противопожарную тренировку 18:20
Разбившимся в Италии вертолетом управляла россиянка 18:06
Названы необратимые последствия пропущенного завтрака 18:03
Петербургу предложили "красивую" схему метро 18:01
В Ростове повысят цены на проезд в городских автобусах 18:00
О чем может напомнить "Зубренок" подросткам с берегов Нила 17:49
Аксенов назвал двойным грабежом решение Киева об активах "Ощадбанка" 17:41
На Кубани возбудили дело о гибели пилота при крушении Ми-2 17:41
Иванка Трамп в поздравлении Джонсону ошиблась в названии страны 17:34
В Уфе умер глава радиостанций, помогавший Земфире пробиться на сцену 17:28
В Саратове возбуждено дело из-за отсутствия лекарств для льготников 17:25
Трамп неожиданно пришел на свадьбу к своим поклонникам 17:25
Россельхознадзор отменил запрет на яблоки из Беларуси 17:15
Природные пожары на востоке Оренбуржья удалось ликвидировать 17:06
Омбудсмен создаст экспертную группу по вопросам лекарственного обеспечения 17:01
В Сочи предупредили о резком ухудшении погоды 17:00
Стало известно, в каких регионах дети чаще всего болеют астмой 16:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
23.07.2019 18:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербурженка родила сразу трех мальчиков и одну девочку

Текст: Денис Передельский
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета

В Санкт-Петербурге 37-летняя женщина впервые стала мамой и сразу родила четверых детей. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СпбГПМУ).

Фото: iStock
В РФ создали уникальный рентгеновский аппарат для недоношенных младенцев

Радостное событие произошло утром 23 июля. С небольшими перерывами в стенах Перинатального центра 37-летняя Оксана Морозова родила четверых детей. На свет появились три мальчика и одна девочка.

"Молодая мама чувствует себя хорошо, - заверили в пресс-службе СпбГПМУ. - Для нее это первая беременность, наступившая в 37 лет".

Оксана наблюдалась в женской консультации. Параллельно ведение беременности осуществлялось в Перинатальном центре, в который будущая мама была планово госпитализирована на сроке 32 недели.

По медицинским показателям ей назначили кесарево сечение. Операция была успешно проведена около 10 часов утра. Малыши родились здоровыми, дышат самостоятельно.

В СпбГПМУ отметили, что это первый за шестилетнюю историю Перинатального центра случай появления на свет сразу четверых детей у одной мамы.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил сократить использование тетрадей в школах
В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой
Дети из сгоревшего лагеря в Хабаровском крае рассказали подробности ЧП
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов
В Москву придет резкое похолодание