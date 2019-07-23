Рынок социального предпринимательства ждет масштабная реформа

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о социальном предпринимательстве (СП). Эксперты, с одной стороны, приветствуют этот документ, впервые закрепивший на федеральном уровне особый статус социально ориентированного бизнеса. С другой стороны, утверждают, что новому закону вскоре потребуются правки. Как сейчас развивается социальное предпринимательство в регионах СЗФО, чего следует ждать от грядущей реформы, выясняла корреспондент "РГ".

Не создавать резервации

Статус субъектов СП получат компании, соответствующие одному из нескольких критериев. Первый связан с достижением общественно-полезных целей и решением социальных проблем. Речь здесь идет о ряде направлений деятельности: организации детского отдыха, оказании услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, развитии межнационального сотрудничества и других.

Второй критерий - трудоустройство социально уязвимых категорий граждан. К ним, в частности, относятся инвалиды, недавние выпускники детских домов, пенсионеры и "предпенсионеры", одинокие и многодетные родители. При этом "социально уязвимые" работники должны составлять как минимум половину штата компании, а их зарплаты - формировать не менее четверти фонда оплаты труда.

Третий и четвертый критерии - производство или продажа товаров для социально уязвимых категорий граждан, оказание услуг таким клиентам.

Требование закрепить пятьдесят процентов рабочих мест за особыми работниками вызвало множество споров. Ведь фактически реформа поощрила создание резерваций, в том числе для инвалидов. Это противоречит сложившейся мировой практике: большинство развитых стран давно идет по пути инклюзивного трудоустройства людей с особыми возможностями здоровья или особым социальным статусом.

К примеру, на калининградском предприятии, которое производит инвалидные коляски-вездеходы и шагающие ступенькоходы, работают тридцать человек. Семеро из них, в том числе создатель бизнеса Роман Аранин, являются инвалидами. Компания планирует расширяться: в ближайшее время под Калининградом начнется строительство завода по выпуску кресел-колясок с электроприводом, крайне востребованных на российском рынке. Откроется около семидесяти новых рабочих мест, в том числе 30-35 - для колясочников.

Закон не обязывает местные власти пользоваться новыми инструментами, а лишь дает им такую возможность

- Но доля инвалидов, с учетом имеющегося штата, все равно не превысит пятидесяти процентов - я не пойду на создание резервации по принципиальным соображениям, - подчеркивает Роман Аранин. - Одолеть пятидесятипроцентный порог смогут только различные заводы советского типа - по производству скрепок, конвертов и тому подобного. Они, на мой взгляд, не являются социальными предприятиями, поскольку не выполняют никаких социальных задач, кроме обеспечения номинальной занятости инвалидов. В то же время другие компании, помогающие государству решать важные проблемы, останутся за бортом. Я говорю не только о проблемах инвалидов, но и о развитии малых городов, борьбе с наркоманией и многом, многом другом. Думаю, в ближайшее время будут приниматься поправки или сопутствующие нормативно-правовые акты, уточняющие список льгот и преференций для субъектов СП. Надеюсь, что законодатели вместе с этим внесут и корректировки, направленные на инклюзивное трудоустройство "социально уязвимых" категорий граждан.

Преференциям действительно требуется доработка. Пока предприятия, включенные в единый реестр субъектов СП, смогут претендовать на адресную финансовую, имущественную, информационную и консультационную поддержку. Но закон не обязывает местные власти пользоваться новыми инструментами, а лишь дает им такую возможность.

Решение за регионами

- Еще после первого чтения законопроекта мы с коллегами предлагали в той части, где говорится об оказании поддержки, заменить слово "может" на слово "должно", - делится информацией координатор российского Сообщества предпринимателей с инвалидностью, эксперт фонда "Наше будущее", член экспертного совета по развитию социального предпринимательства при Госдуме РФ Анна Хрястунова. - В итоговом законе это замечание, к сожалению, не учли, но, надеюсь, учтут в ходе дальнейших правок. Предлагаем также распространить преференции ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок", которыми сейчас располагают только общероссийские общественные организации инвалидов (ООИ), на социальные предприятия и на региональные ООИ. Ведь в нашей стране, по самым скромным подсчетам, функционирует порядка двух тысяч региональных ООИ. Многие из них, как и субъекты СП, реализуют важные социальные проекты.

Есть и позитивные изменения, которые новый закон претерпел в ходе обсуждений. Регионам разрешили самостоятельно расширять перечень работ, связанных с достижением общественно-полезных целей и решением социальных проблем. А также дополнять своими пунктами перечень социально уязвимых категорий граждан.

- Конкретный пример: в Карелии существует дефицит социальных такси. Предприятия, оказывающие такие услуги, по инициативе региона смогут получить статус субъекта СП и соответствующие преференции. Есть и еще один важный нюанс. Некоторые регионы и раньше поддерживали социальных предпринимателей. Местные власти смогут помочь таким компаниям войти в реестр субъектов СП, даже если вид деятельности того или иного предприятия изначально не нашел отражения в новом законе, - поясняет Анна Хрястунова.

Финансовая поддержка

Интересен опыт Калининградской области, которая в течение нескольких лет целенаправленно развивает социальное предпринимательство. В 2015 и 2016 годах местные субъекты СП могли получить невозвратные деньги в рамках федеральной и региональной программ поддержки малого и среднего предпринимательства - на компенсацию затрат, связанных с развитием бизнеса. Ежегодно победителям конкурса перечисляли в общей сложности пять миллионов рублей, и субсидии помогли встать на ноги многим социально ориентированным компаниям.

Два года назад федеральный центр отказался от механизма компенсации затрат субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе субъектам СП. Клининградские социальные предприниматели продолжили получать поддержку - консультации, льготные кредиты и другие преференции. В июне 2019-го в Центре поддержки предпринимательства региона заработал Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) - специальный отдел, который отвечает за развитие СП. Кроме того, в этом году откроется школа социального предпринимательства. Образовательную программу готовит ЦИСС при содействии Фонда региональных социальных программ "Наше будущее".

- Новый закон о социальном предпринимательстве предусматривает, помимо прочего, финансовую и имущественную поддержку, которая очень интересует калининградских субъектов СП, - отмечает директор Центра поддержки предпринимательства Калининградской области Кирилл Лило. - Возможно, в перспективе регионы смогут получить федеральные средства на условиях регионального софинансирования, в том числе на предоставление субсидий социальным предпринимателем. Калининградская область, безусловно, этой возможностью воспользуется. Кроме того, мы готовы участвовать в проработке новых мер поддержки, делиться накопленным опытом.

Сейчас в эксклаве, по данным калининградского министерства экономического развития, промышленности и торговли, насчитывается порядка четырехсот субъектов социального бизнеса. Не все они соответствуют критериям, прописанным в новом законе.

- Мы будем работать над тем, чтобы предприятия, которые в Калининградской области ранее считались социальными, получили статус субъектов СП согласно закону, - подводит итог Кирилл Лило. - Кроме того, мы очень надеемся, что федеральная реформа в комплексе с открытием ЦИСС, школы социального предпринимательства и другими нашими региональными мероприятиями породит множество новых социальных бизнес-проектов.