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23.07.2019 15:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Безопасный город

Опыт Северной столицы изучат в других регионах страны
Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 159(7917)
Вопросы работы систем безопасности в Северной столице обсудили на рабочей встрече временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Гуцана.

- Петербург ускоренными темпами развивает электронную систему "Безопасный город", в этом году мы дополнительно направили 2,8 миллиарда рублей на обеспечение безопасности, в том числе на установку камер видеонаблюдения, домофонов, "тревожных кнопок" и систем антитеррористической защищенности социальных учреждений, - сообщил Александр Беглов.

Фото: iStock
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На сегодняшний день в городской системе работает 32 000 камер видеонаблюдения, в этом году дополнительно появится 15 500 новых камер и 120 комплексов для автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Главная особенность приборов видеонаблюдения нового поколения - способность не только распознавать лица, но и определять численность людей в проходящем потоке. Таким образом, в случае чрезвычайной ситуации в крупных торговых комплексах и других объектах массового скопления людей благодаря новым камерам можно будет быстро вычислить количество граждан, направляющихся на вход и на выход, что позволит оперативно принять необходимые меры.

Александр Беглов подчеркнул, что система видеонаблюдения в Петербурге носит предупредительный характер: о месте нахождения камер предупреждают опознавательные знаки. Для улучшения взаимодействия служб и ведомств и повышения безопасности жителей планируется создать единое информационное пространство Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Основными направлениями взаимодействия станут интеграция систем 112, систем видеонаблюдения и фиксации транспортных правонарушений. Объединение видеопотоков в одной информационной системе позволит расширить границы наблюдения и будет способствовать профилактике правонарушений.

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В этом году также были расширены возможности аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", в том числе путем усиления систем безопасности на социальных объектах, реализации таких проектов, как "Умный двор" и "Умная остановка".

Вся информация с камер видеонаблюдения собирается в Городском мониторинговом центре. Доступ к ней имеют не только силовые структуры, но и подразделения МЧС, а также участковые уполномоченные полиции, получившие для этого специальные планшеты. Это значительно повышает уровень защиты граждан.

Николай Патрушев высоко оценил эффективность петербургской системы безопасности, отметив, что намерен рекомендовать ее к использованию в других регионах страны.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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