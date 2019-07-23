Вопросы работы систем безопасности в Северной столице обсудили на рабочей встрече временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Гуцана.

- Петербург ускоренными темпами развивает электронную систему "Безопасный город", в этом году мы дополнительно направили 2,8 миллиарда рублей на обеспечение безопасности, в том числе на установку камер видеонаблюдения, домофонов, "тревожных кнопок" и систем антитеррористической защищенности социальных учреждений, - сообщил Александр Беглов.

На сегодняшний день в городской системе работает 32 000 камер видеонаблюдения, в этом году дополнительно появится 15 500 новых камер и 120 комплексов для автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Главная особенность приборов видеонаблюдения нового поколения - способность не только распознавать лица, но и определять численность людей в проходящем потоке. Таким образом, в случае чрезвычайной ситуации в крупных торговых комплексах и других объектах массового скопления людей благодаря новым камерам можно будет быстро вычислить количество граждан, направляющихся на вход и на выход, что позволит оперативно принять необходимые меры.

Александр Беглов подчеркнул, что система видеонаблюдения в Петербурге носит предупредительный характер: о месте нахождения камер предупреждают опознавательные знаки. Для улучшения взаимодействия служб и ведомств и повышения безопасности жителей планируется создать единое информационное пространство Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Основными направлениями взаимодействия станут интеграция систем 112, систем видеонаблюдения и фиксации транспортных правонарушений. Объединение видеопотоков в одной информационной системе позволит расширить границы наблюдения и будет способствовать профилактике правонарушений.

В этом году также были расширены возможности аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", в том числе путем усиления систем безопасности на социальных объектах, реализации таких проектов, как "Умный двор" и "Умная остановка".

Вся информация с камер видеонаблюдения собирается в Городском мониторинговом центре. Доступ к ней имеют не только силовые структуры, но и подразделения МЧС, а также участковые уполномоченные полиции, получившие для этого специальные планшеты. Это значительно повышает уровень защиты граждан.

Николай Патрушев высоко оценил эффективность петербургской системы безопасности, отметив, что намерен рекомендовать ее к использованию в других регионах страны.