Стало известно, в каких регионах дети чаще всего болеют астмой

Дети до 14 лет чаще всего болеют астмой в Марий Эл. В республике на 100 тысяч детей и подростков в позапрошлом году было зафиксировано 783 случая, сообщил RT со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Это самый высокий показатель по стране.

Для сравнения, в Челябинской области, которая заняла второе место в уровню заболеваемости, зафиксировано 306 случаев на каждые 100 тысяч детей. Далее следует Новосибирская область с показателем 285 случаев и Новгородская, где заболеваемость указана на уровне 283 эпизодов на 100 тысяч человек.

Замыкает пятерку регионов, где астма встречается чаще всего, Томская область (270 случаев).

Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит прямые аналогии заболеваемости астмы с качеством среды обитания. В частности, болезни органов дыхания в ведомстве связывают с загрязнением окружающей среды и количеством вредных веществ в атмосфере.