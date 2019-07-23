Новости

Названы необратимые последствия пропущенного завтрака 18:03
Петербургу предложили "красивую" схему метро 18:01
В Ростове повысят цены на проезд в городских автобусах 18:00
О чем может напомнить "Зубренок" подросткам с берегов Нила 17:49
Аксенов назвал двойным грабежом решение суда Киева об активах "Ощада" 17:41
На Кубани возбудили дело о гибели пилота при крушении Ми-2 17:41
Иванка Трамп в поздравлении Джонсону ошиблась в названии страны 17:34
В Уфе умер глава радиостанций, помогавший Земфире пробиться на сцену 17:28
В Саратове возбуждено дело из-за отсутствия лекарств для льготников 17:25
Трамп неожиданно пришел на свадьбу к своим поклонникам 17:25
Россельхознадзор отменил запрет на яблоки из Беларуси 17:15
Природные пожары на востоке Оренбуржья удалось ликвидировать 17:06
Омбудсмен создаст экспертную группу по вопросам лекарственного обеспечения 17:01
В Сочи предупредили о резком ухудшении погоды 17:00
Стало известно, в каких регионах дети чаще всего болеют астмой 16:57
Врачи рассказали, как максимально снизить риск появления диабета 16:55
Москалькова призвала защитить ведущих расследования журналистов 16:54
Названы помогающие похудеть морепродукты 16:52
В Сочи нашли поившую пивом двухлетнего сына женщину 16:50
Ростовский суд арестовал одного из боевиков "ИГ", готовившего теракты 16:50
Путин поручил проработать развитие иммунопрофилактики инфекционных болезней 16:49
Вышел трейлер сериала Тины Канделаки про порноиндустрию 16:43
Москалькова: Важно не загнать интернет в жесткие рамки 16:41
Курганских туристов вывезет из Крыма новый туроператор 16:40
Ефимова проиграла Кинг "золото" чемпионата мира 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
23.07.2019 16:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Стало известно, в каких регионах дети чаще всего болеют астмой

Текст: Вера Черенева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дети до 14 лет чаще всего болеют астмой в Марий Эл. В республике на 100 тысяч детей и подростков в позапрошлом году было зафиксировано 783 случая, сообщил RT со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Это самый высокий показатель по стране.

Фото: pixabay.com
Названы причины, почему стоит чаще бывать у стоматолога

Для сравнения, в Челябинской области, которая заняла второе место в уровню заболеваемости, зафиксировано 306 случаев на каждые 100 тысяч детей. Далее следует Новосибирская область с показателем 285 случаев и Новгородская, где заболеваемость указана на уровне 283 эпизодов на 100 тысяч человек.

Замыкает пятерку регионов, где астма встречается чаще всего, Томская область (270 случаев).

Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит прямые аналогии заболеваемости астмы с качеством среды обитания. В частности, болезни органов дыхания в ведомстве связывают с загрязнением окружающей среды и количеством вредных веществ в атмосфере.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Волга-Кама СЗФО Новгородская область УрФО Челябинская область СФО Новосибирская область СФО Томская область ПФО Марий Эл
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой
МО РФ: Южнокорейские истребители совершили непрофессиональные маневры
В Хабаровском крае впал в кому спасавший детей во время пожара мальчик
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов
В Москву придет резкое похолодание