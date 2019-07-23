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23.07.2019 18:23
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Светлана Немоляева раскрыла подробности новой картины со Шнуровым

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Сергей Мелконов/РИА Новости Фото: Сергей Мелконов/РИА Новости
Фото: Сергей Мелконов/РИА Новости

Легендарная актриса Светлана Немоляева в фильме "Этаж", съемки которого недавно завершились в Петербурге, сыграет рафинированную даму дворянских кровей, волею судеб оказавшуюся в коммуналке. Антагонист Немоляевой на съемочной площадке - Сергей Шнуров, в картине его образ мало чем будет отличаться от того, к которому привыкли поклонники группы "Ленинград". Как утонченной Немоляевой, которая не допускает даже намека на обсценную лексику, удалось ужиться на съемочной площадке с любителем непечатных выражений Сергеем Шнуровым, артистка рассказала в интервью газете "Известия".

Фото: предоставлены студией "РОК"
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Светлана Немоляева не стала рассказывать обо всех сюжетных линиях, но уточнила, что в картине "Этаж" она играет одну из жительниц коммуналки. В соседних комнатах живут ее соседи - Михаил Боярский, Семен Стругачев, Лия Ахеджакова и Сергей Шнуров. Если с лидером группы "Ленинград" у героини Немоляевой сложились ровные отношения, то вот с персонажем Лии Ахеджаковой по сценарию постоянно происходят конфликты.

Будет ли Шнуров говорить в фильме выражения, которые нельзя упоминать в приличном обществе, Немоляева не уточнила, зато отметила - у нее в роли все прилично.

Светлана Немоляева призналась журналистам, что мат не любит и не считает, что такая лексика может как-то помогать выразить мысль в искусстве.

- Не считаю, что мат выразительнее искусства нашего времени. Ни литература, ни театр, ни телевидение не должны иметь с ним дело. Если так уж хочется ругаться, делайте это даже не на улице, а у себя дома на кухне. И то тихо, чтобы дети не услышали, - подчеркнула Светлана Немоляева.

Артистка рассказала, что изначально даже отказалась сниматься в фильме "Подмосковная элегия", поскольку в изначальном сценарии присутствовало много непечатных выражений.

- Козаков (актер и режиссер) был в шоке: "Ты что, с ума сошла? Шикарная роль! Бросаться такими предложениями в твоем возрасте?" Я говорю: "Миша, там у тебя почти подряд неприличные слова, а я их не произношу даже в жизни, не то что на сцене или в кино", - рассказала Немоляева в интервью.

Артистка все-таки снялась в "Подмосковной элегии", но только после того как из сценария были убраны все нецензурные слова.

Светлана Немоляева активно работает в театре, снимается в кино и ей есть с чем сравнивать. Говоря о состоянии отечественного кинематографа актриса посетовала, что сейчас на съемочный процесс уделяется мало времени и все очень спешат. Немоляева, например, рассказала, что раньше перед началом съемок артисты встречались с художником по костюмом, режиссерами, гримерами, сцены подолгу репетировались. Правда, винить кого-то в сложившейся ситуации актриса не готова, скорость съемочного процесса Немоляева объясняет финансовым фактором, например, высокими ценами на аренду техники и создание декораций.

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