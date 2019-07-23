Впервые в истории водного поло первенство Европы прошло среди женских команд в возрасте до пятнадцати лет. Подобные соревнования LEN (Европейская лига плавания) ранее не проводила. Местом для престижных и уникальных соревнований стал Центр водного спорта спорткомплекса "Нефтяник" ООО "КИНЕФ" в Киришах Ленинградской области. Ведь именно этот Центр водного спорта соответствует правилам Международной федерации плавания FINA, оснащен всеми современными атрибутами и полностью отвечает требованиям для организации и проведения международных соревнований.

На высочайшем уровне

За первый трофей Евро U-15 боролись тринадцать национальных команд: Испании, Греции, Нидерландов, Италии, Хорватии, Венгрии, Франции, Израиля, Словакии, Сербии, Чехии, Турции и России. Перед каждой игрой звучали гимны стран - участниц матча.

- Идея провести это первенство в Киришах возникла год назад, - говорит Джанни Лонци, президент технического комитета Европейской лиги плавания LEN. - Мы не один раз бывали в этом городе, организовывали здесь много соревнований и обзавелись большим количеством друзей. Я бы сказал, их у нас тут больше, чем во Флоренции - моем родном городе. Генеральный директор ООО "КИНЕФ" Вадим Сомов внес неоценимый вклад в организацию этого фантастического мероприятия.

Господин Лонци подчеркнул, что КИНЕФ всегда был превосходным партнером в проведении соревнований самого высокого уровня, включая Кубок чемпионов, Евролигу и LEN Trophy. По его оценкам, таким Центром водного спорта, какой есть в Киришах, не могут похвастать европейские города.

Не случайно гости из-за рубежа, оценивая уровень организации соревнований, технические условия для игр, качество размещения, питания, прибегали только к восторженным эпитетам: "Организация турнира просто идеальная!" (Филипа Петрич, игрок сборной Хорватии); "Попасть сюда - это подарок судьбы. Особенно хочу отметить организацию: нам предоставили лучшие условия для проживания и тренировок" (Жюльет Далюан, игрок сборной Франции); "Для меня это первое международное соревнование в качестве тренера, но я вижу: в Киришах все организовано именно так, как это и должно быть" (Идан Кафтори, главный тренер сборной Израиля); "Турнир нам безумно понравился, никаких проблем не было" (Иван Дрнек, главный тренер сборной Чехии).

Цель - сравнить возможности

- Наша женская команда, которая семнадцать лет подряд становится чемпионом страны, не имеет права проигрывать, и девушки это знают, - сказал Вадим Сомов перед началом соревнований. - Они показывают уровень, которого в России просто нет. И не случайно Екатерина Прокофьева, нападающий команды "КИНЕФ-Сургутнефтегаз", капитан сборной России, признана лучшей ватерполисткой мира в 2018 году. Ну а здесь... Это же дети, девочки, им не больше пятнадцати лет. Поэтому тут не может быть каких-то обид. Для команды U-15 главное не победа, а возможность посмотреть игру других команд, сравнить свои возможности с возможностями сверстниц из других стран. Сегодняшние участницы состязаний - это будущее водного поло. Именно от них зависит наш успех на грядущих чемпионатах и Олимпиадах.

Команда России, в состав которой вошли три юные воспитанницы киришской школы водного поло, заняла второе место, уступив лишь одно очко команде из Испании. Это блестящий результат, если учесть возраст спортсменок и отсутствие у них опыта международных соревнований.

- Наши эмоции сейчас просто не передать словами, - говорит Марк Комас, главный тренер сборной Испании. - Победить сегодня было очень тяжело, поскольку мы играли против команды хозяев. В спорте бывает не так важно, победишь ты или проиграешь. Главное - бороться до конца.

Команда России заняла второе место, уступив лишь один мяч команде из Испании

Плаванием и водным поло в спорткомплексе "Нефтяник" ООО "КИНЕФ" занимаются около двух тысяч детей. Трибуны Центра водного спорта всегда полны юных болельщиков. Поэтому именно детям доверили придумать и выбрать символ будущих соревнований. Во всех школах города объявили конкурс на создание талисмана первенства с призывом "Давайте создавать историю водного поло вместе!".

Победу в конкурсе одержал Артем Белухин, ученик второго класса Киришского лицея. Талисманом первенства Европы среди девушек до 15 лет - 2019 стал Белек, детеныш ладожской нерпы.

Между прочим, победить в конкурсе на лучший талисман Артем сумел в серьезной борьбе. Всего от учащихся поступило более ста предложений. Символом первенства предлагали сделать тюленя, краба, утенка. В результате предварительного отбора комитет по образованию вынес на конкурс сорок работ. Выбирать лучшую тоже поручили детям. Эскизы были выставлены на всеобщее обозрение, а для голосования установили специальные урны.

Все финалисты конкурса получили награды, а автор победившего талисмана - специальный приз.

Юные ватерполистки - участницы соревнований получили в подарок мягкие игрушки в виде этого нерпенка Белька, который стал символом первенства.

Вклад в олимпийские медали

Впервые водное поло как вид спорта заявило о себе на Олимпийских играх в 1986 году. Правда, это были соревнования мужчин. Женское водное поло на международных соревнованиях появилось в 2000 году, и уже тогда сборная России смогла заявить о себе. Этот молодой для нашей страны вид спорта сегодня развивается стремительно, эксперты считают, что по сравнению с мужским водным поло женское - более интеллектуальное, тактическое, менее силовое. Победы здесь добываются не столько жесткими приемами, сколько техничной командной игрой.

Ставку на женское водное поло здесь сделали давно. Правда, выявить среди юных пловчих талантливых ватерполисток бывает не так просто.

- Самое сложное в водном поло - видеть поле, - говорит главный тренер российской сборной U-15 Маргарита Скалина. - Девочек с такими данными немного, но игровые качества можно развить, занимаясь с ватерполистками, в том числе, гандболом, баскетболом.

Сегодня в школах города Кириши работают семь спортивных классов по водному поло. Не случайно здесь подрастают уже целые династии ватерполисток. В мире спорта хорошо знают Анну Карнаух - прославленного вратаря команды "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" и женской ватерпольной сборной России, бронзового призера Олимпийских игр - 2016. На первенстве громко заявила о своих возможностях ее младшая сестра - Эльвира Карнаух, тоже голкипер. Она призналась журналистам, что в Киришах родные стены лично ей будут в помощь.

Центр водного спорта, отстроенный ООО "КИНЕФ", практически целиком отдан в распоряжение детей.

- В нашем Центре водного спорта занимаются только водным поло, - подчеркивает Вадим Сомов. - И это, я считаю, очень правильно. Ведь дети растут быстро. И наша работа в этом направлении - это забота о будущем российского спорта, забота о его престиже, о его развитии. Это вклад в будущие олимпийские медали страны по водному поло.

Президент технического комитета LEN Джанни Лонци (слева) и генеральный директор ООО "КИНЕФ" Вадим Сомов подчеркнули,что мероприятие прошло на высоком уровне. Фото: Станислав Левшин

Кстати

На киришском первенстве работало более пятидесяти волонтеров. В основном это учащиеся старших классов местных школ. Одним из критериев отбора для них стала хорошая оценка по иностранному языку. Впрочем, были среди добровольных помощников в проведении соревнований и преподаватели иностранных языков. А еще - игрок "КИНЕФ-Сургутнефтегаза", одиннадцатикратная чемпионка России, победительница Евролиги Екатерина Павлова (Кирильчева).

К каждой из тринадцати сборных на первенстве Европы U-15 в Киришах был прикреплен персональный переводчик. Все эти ребята - студенты, окончившие третий курс кафедры перевода и переводоведения факультета иностранных языков ЛГУ имени А.С. Пушкина. Для того чтобы работать на Евро U-15 в Киришах, студенты прошли специальное тестирование, по результатам которого были отобраны лучшие. Работа на этих соревнованиях стала для них официальной производственной практикой. По словам студентов, им очень понравилась такая практика, тем более что в Киришах ребятам были предоставлены все условия для работы и комфортного проживания