В Кронштадте развернут самый большой в мире Андреевский флаг

В Кронштадте 27 июля на Якорной площади развернут Андреевский флаг рекордных размеров, длина его составит 65 метров, ширина - 43. Флаг войдет в "Книгу рекордов России".

Как сообщает пресс-служба организации "Остров фортов", которая выступает одним из организаторов акции, на пошив флага потребовалась неделя. 15 швей сшивали 70 полос ткани в единое полотно, площадь каждого отрезка составляла 40 квадратных метров.

В итоге готовый флаг весит 300 килограммов, чтобы его транспортировать, потребуется грузовик. При этом полотно будет сложено 70 раз.

В оргкомитете отмечают, что флаг представят накануне Дня ВМФ, чтобы поздравить моряков с наступающим праздником.