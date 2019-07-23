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23.07.2019 10:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти задержали женщину по подозрению в избиении ребенка

Текст: Ольга Штраус (Ленинградская область)

Полиция проверяет обстоятельства происшествия, вследствие которого в одну из больниц Ленинградской области был доставлен избитый трехлетний ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Девочку трех лет госпитализировали из поселка Мга Ленинградской области. Вскоре по подозрению в нанесении побоев ребенку была задержана женщина 1961 года рождения.

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Медики зафиксировали состояние трехлетней девочки как тяжелое, уточняют в пресс-службе ведомства. Сообщение в полицию Кировского района Ленинградской области поступило накануне от жителя одного из домов поселка Мга. Он сигнализировал, что в подъезде обнаружена несовершеннолетняя девочка с разбитой головой.

Сейчас в отношении матери пострадавшего ребенка составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). Задержана и подозреваемая в нанесении побоев ребенку.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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