В Петербурге поставили пьесу "Любовь и голуби"

В театре Комедии имени Н.П. Акимова премьера - "Любовь и голуби", спектакль приглашенного режиссера Геннадия Тростянецкого по пьесе Владимира Гуркина, "забавной истории в двух частях".

В 1984 году режиссер Владимир Меньшов снял фильм "Любовь и голуби" по пьесе сибиряка Владимира Гуркина. Простая история про то, как Вася Кузякин, чудак, обожающий голубей (Александр Михайлов), изменил на курорте своей супруге Надюхе (Нина Дорошина) с Раисой Захаровной (Людмила Гурченко), и та увела его из семьи. Но ненадолго - Василий понимает, что не может жить без жены и детей и возвращается домой. Супруги в жизни Сергей Юрский и Наталья Тенякова блистательно сыграли в комедии супругов, соседей - дядю Митю и бабу Шуру.

В 1984 году картину посмотрели 44 миллиона зрителей, и вот уже 35 лет народную комедию, ставшую легендой и классикой, регулярно показывают по ТВ.

А еще раньше, оказывается, спектакль по этой пьесе в Омской драме поставил Геннадий Тростянецкий.

Корреспондент "РГ" побывала на премьере в Комедии, а потом поговорила с создателями спектакля.

Какой была ваша реакция на известие о постановке спектакля? Не смущало, что многие зрители просто не пойдут на него, а если придут - неизбежно будут сравнивать с любимым фильмом?

Дмитрий Лебедев: Когда встречаешься с Тростянецким, такие вопросы не возникают. Серьезный режиссер, с которым всегда приятно работать. Он интересно репетирует, сочиняет вместе с артистом - это довольно редкое явление. Все участвующие в его спектаклях, даже те, у кого совсем маленькие роли, - соавторы. Я с ним работал с 1981 года в Омском театре драмы, был занят тогда почти во всех его спектаклях, в том числе самом знаменитом - "У войны не женское лицо", получившем Госпремию. Играл большие и маленькие роли, это было большим счастьем.

В 1982 году в Омске я тоже был занят в спектакле Тростянецкого "Любовь и голуби", играл сына Кузякиных. Владимир Гуркин был артистом Омского театра, у него, к слову, были блистательные роли. А уже позже к нам приехал Владимир Меньшов - сочинять с Гуркиным сценарий, смотрел наш спектакль.

Кузякина-старшего играл Юрий Кузнецов (потом он переехал в Петербург, работал в театре Комедии, стал много сниматься в кино, в том числе в "Улицах разбитых фонарей", за что его прозвали "Мухомором") - играл замечательно, просто изумительно, уморительно! Больше 200 раз мы сыграли тот спектакль, что для провинции немало.

Прошло 37 лет, и теперь я - Кузякин-старший. Не сомневался, что спектакль Тростянецкого будет отличаться от фильма Меньшова. Многое из пьесы не вошло в киносценарий.

Елена Руфанова: Когда на сборе труппы объявили новые постановки сезона, услышав про "Любовь и голуби", я подумала: бедные ребята, как же они будут это играть?! Ведь фильм все знают, любят, его буквально растащили на цитаты. Очень трудно будет работать над персонажами, о которых у всех есть представление. Все знают, например, Надюху Нины Дорошиной и ее фразочку "Людк, а Людк!", ставшую визитной карточкой актрисы. И Гурченко: "Людк, а Людк! Тьфу! Деревня!". А потом я увидела себя в распределении и подумала: "О, господи!". Но режиссер Тростянецкий! Когда я работала в Театре имени Ленсовета, он ставил у нас, но я не была задействована в его спектаклях. Я видела их и очень хотела поработать с режиссером "старой" школы, учеником Товстоногова.

Сделать Надюху такой, как в кино, конечно, не хотелось, сделать другой, по-своему - вдруг не получится? Моя ли это роль? Я очень боялась, правда…Но решилась. Геннадий Рафаилович предложил мне попробовать две роли: Раису Захаровну и Надюху. К Раисе Захаровне вообще не знала, как подступиться: настолько ярко, гротесково сыграла ее в фильме Людмила Марковна Гурченко. В создании образа жены Кузякина мне помог, я думаю, опыт поездок по стране: видела деревенских жителей в Вологодской области, и корни мои архангельские органично заговорили…

У нас был интересный и очень приятный репетиционный процесс. Благодаря вниманию и доверию режиссера мы все существовали в любви. И муж у меня тут прекрасный, и дети замечательные - Наоми (Оля), дочка нашего звукорежиссера, и Игорь Юдин (Ленька).

Я не сравниваю этот спектакль с фильмом. Конечно, не могу сказать, как он смотрится из зала.

Геннадий Тростянецкий: Зрители признавались, что невольно начинали сравнивать, как ни странно - получали от этого удовольствие, поражались разнице, а потом сама история их захватывала. И в конце им открывалось, что они видели совсем иную историю.

Партнерство доставляет удовольствие?

Дмитрий Лебедев: Тень спектакля "Любовь и голуби" отбросилась и на другие. Например, мне доставляет большое удовольствие играть с Леной в спектакле "Где зарыта собака".

Елена Руфанова: Теперь совсем по-другому смотрим друг на друга. Когда выпускали "собаку", еще плохо знали друг друга, и пьеса странноватая, а у Гуркина тексты смешные, наивные, прелестные, "вкусные". В них такая теплота!

Почти четыре десятилетия живет пьеса и сегодня идет в театрах.

Геннадий Тростянецкий: Володя Гуркин был настоящим творцом, и пьеса "Любовь и голуби" стояла особняком - это чувствовали все. Тогда, в 1982-м, мне показались персонажи и ситуации вторичными по отношению, например, к Шукшину, которым все были увлечены. Я перечитал пьесу во второй, в третий раз. Потом наугад открывал сцены и начинал читать с любой строки. И вдруг - как молния! - обожгло воспоминание: я везу маму на поезде из Ростова в Омск, три дня - через всю страну, окно поезда - как экран телевизора. Станционная будка. Стоит женщина с вытянутой рукой, держит флажок, улыбается, а за ее спиной в луже возятся два карапуза, на пороге стоит муж в семейных трусах и сапогах на босу ногу с "Беломором" в зубах, а рядом, спиной к нам, согнувшись, ее мать тяпает комья земли. А вокруг - километров на сто, кажется, ни души. И я понял, что вот об этих забытых, затерянных людях должен сделать спектакль. Репетиции пошли вдохновенно.

А сейчас…Театральный художник Вячеслав Окунев улыбнулся картинам художника Владимира Любарова, и сочиненный им поселок Перемилово возник на сцене театра Комедии. В этом поселке появилось новое действующее лицо - его жители. Жизнь "на миру" - все на виду!

Кстати

Спектакль "Любовь и голуби" покажут в театре Комедии имени Н.П. Акимова 30 июля, 10 и 24 августа.