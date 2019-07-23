В Петербурге увеличат гарантийный срок для дорожных работ

Двенадцатилетняя гарантия станет обязательным условием для заключения контрактов на ремонт дорог в Санкт-Петербурге. Город намерен включить этот пункт во все конкурсы на получение подрядов. Такой подход позволит выполнить поставленную задачу - до 2024 года привести в нормативное состояние более 85 процентов петербургских дорог.

Сейчас срок службы дорожного покрытия в Петербурге составляет три - пять лет, и это, конечно, мало. Смольный считает, что его можно увеличить в разы. Для этого еще на стадии проектирования должны быть предусмотрены параметры, соответствующие реальной нагрузке на улично-дорожную сеть, и использованы современные материалы, которые отвечают условиям непростого петербургского климата. Город должен сам разрабатывать соответствующие нормативы, делать их более жесткими.

Сегодня около 37 процентов петербургских дорог находятся в неудовлетворительном состоянии. Городской бюджет ежегодно тратит на ремонт чуть больше семи миллиардов рублей. Но для того чтобы добиться нужных темпов модернизации , расходы должны возрасти примерно до 12 миллиардов рублей в год. Сейчас при петербургской "Дирекции транспортного строительства" действует лаборатория, изучающая составы, используемые при строительстве и ремонте дорог. К ней обращаются подрядные организации. Эти фирмы должны иметь в своем составе собственные лаборатории, чтобы осуществлять постоянный мониторинг.