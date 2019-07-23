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23.07.2019 18:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ремонт с гарантией

В Петербурге увеличат гарантийный срок для дорожных работ
Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(7918)
Двенадцатилетняя гарантия станет обязательным условием для заключения контрактов на ремонт дорог в Санкт-Петербурге. Город намерен включить этот пункт во все конкурсы на получение подрядов. Такой подход позволит выполнить поставленную задачу - до 2024 года привести в нормативное состояние более 85 процентов петербургских дорог.

Сейчас срок службы дорожного покрытия в Петербурге составляет три - пять лет, и это, конечно, мало. Смольный считает, что его можно увеличить в разы. Для этого еще на стадии проектирования должны быть предусмотрены параметры, соответствующие реальной нагрузке на улично-дорожную сеть, и использованы современные материалы, которые отвечают условиям непростого петербургского климата. Город должен сам разрабатывать соответствующие нормативы, делать их более жесткими.

На какие коммунальные проблемы чаще всего жалуются россияне

Сегодня около 37 процентов петербургских дорог находятся в неудовлетворительном состоянии. Городской бюджет ежегодно тратит на ремонт чуть больше семи миллиардов рублей. Но для того чтобы добиться нужных темпов модернизации , расходы должны возрасти примерно до 12 миллиардов рублей в год. Сейчас при петербургской "Дирекции транспортного строительства" действует лаборатория, изучающая составы, используемые при строительстве и ремонте дорог. К ней обращаются подрядные организации. Эти фирмы должны иметь в своем составе собственные лаборатории, чтобы осуществлять постоянный мониторинг.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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