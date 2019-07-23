В Петербурге вскрыли канал подделки документов для мигрантов

В Петербурге сотрудники Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области закрыли канал нелегальной миграции. Группа из нескольких человек на протяжении многих лет занималась созданием фальшивых документов, которые потом выкупали на черном рынке мигранты, желающие легализоваться в России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за организацию незаконной миграции.

Группировка попала в поле зрения сотрудников ФСБ в прошлом году. В квартирах у некоторых участников группы в октябре 2018-го года прошли обыски, были изъяты как поддельные документы, так и техника, которая использовалась для их изготовления.

Выявленные участники группы признали свою вину и пошли на сотрудничество со следствием. В итоге Выборгский районный суд Петербурга приговорил каждого из участников группы к двум годам лишения свободы условно.