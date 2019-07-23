Новости

Ефимова проиграла Кинг "золото" чемпионата мира 16:30
Однофамильцы адмиралов ВОВ смогут бесплатно посетить выставку Музея Победы 16:29
В Москву придет резкое похолодание 16:22
В Ингушетии издали брошюру о правильном поведении молодежи 16:22
Видео: фургон с 273 кг наркотиков врезался в полицейскую машину 16:20
Евгений Рылов выиграл еще одно серебро чемпионата мира 16:14
"Бросили кость": Лоза раскритиковал версию "Группы крови" Metallica 16:11
Человечество рискует потерять еще 7000 видов животных и растений 16:10
Shazam рассказал, какие песни чаще всего просили "угадать" россияне 16:05
Про Симпсонов снимут еще один полнометражный фильм 15:59
В Пензенской области в ДТП пострадали семь человек 15:57
Фермер из Тулуна потерял при наводнении все, что заработал за 20 лет 15:51
На Кубани росгвардейцев осудили за изготовление и сбыт оружия 15:50
Сергей Шойгу стал наставником финалиста конкурса "Лидеры России" 15:49
Красивое и страшное зрелище: Астраханский заповедник атаковала саранча 15:47
Кузнецова изучит ЧП с посаженным на цепь кубанским мальчиком 15:45
В Петербурге вскрыли канал подделки документов для мигрантов 15:42
Врачи спасли руку избитой ингушской девочки 15:42
В Госдуме высказались против сокращения мест для парковки 15:40
Под Псковом после гибели семьи при пожаре завели дело об убийстве 15:36
Под Смоленском 16 человек пострадали в ДТП с автобусом 15:28
В Германии полностью откажутся от спальных вагонов 15:28
Полицейские смогут служить на пять лет дольше 15:18
Работу фитнес-центров возьмут под контроль 15:17
Путин поручил исправить норму, лишившую надбавки ряд пенсионеров 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
23.07.2019 15:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге вскрыли канал подделки документов для мигрантов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудники Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области закрыли канал нелегальной миграции. Группа из нескольких человек на протяжении многих лет занималась созданием фальшивых документов, которые потом выкупали на черном рынке мигранты, желающие легализоваться в России.

В Ленобласти задержали нового подозреваемого в стрельбе по отдыхающим

Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за организацию незаконной миграции.

Группировка попала в поле зрения сотрудников ФСБ в прошлом году. В квартирах у некоторых участников группы в октябре 2018-го года прошли обыски, были изъяты как поддельные документы, так и техника, которая использовалась для их изготовления.

Выявленные участники группы признали свою вину и пошли на сотрудничество со следствием. В итоге Выборгский районный суд Петербурга приговорил каждого из участников группы к двум годам лишения свободы условно.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Иностранцы в России Миграционный учет в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил учесть мнение жителей по вопросу о мусорном полигоне "Шиес"
В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой
МО РФ: Южнокорейские истребители совершили непрофессиональные маневры
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах