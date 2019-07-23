В Пскове собрались лучшие профессиональные звонари из Москвы, Санкт-Петербурга, Беларуси и Латвии - в течение двух дней в городе будет проходить первый фестиваль колокольного звона.

Псков в свое время был одним из крупнейших центров колокольного производства. "В XVI веке работа псковских литейщиков славилась далеко за пределами родного города. Колокола отличают утонченный декор, изящные надписи, особый вытянутый профиль и неповторимый гулкий тянущийся звук. В самом Пскове практически каждый городской храм имел колокольный набор, а звонницы стали неотъемлемой частью архитектурного ансамбля церквей", - рассказала один из организаторов фестиваля Ольга Габова, звонарь храма Успения Божией Матери c Полонища.

Фестиваль носит имя равноапостольной княгини Ольги и приурочен к Дню ее памяти, который празднуется 24 июля. Именно она в Х веке повелела строить на стрелке рек Великой и Псковы главный псковский храм - Свято-Троицкий. В программе фестиваля - победные звоны на колокольнях и звонницах псковских храмов, торжественные звоны во время крестного хода до Вечевой площади на территории кремля, звон-концерты на колокольне Свято-Троицкого собора и на звоннице церкви Илии Пророка.