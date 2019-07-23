Новости

На Кубани с помощью уникальной методики спасли ногу пациенту 11:54
В Бурятии реки вышли из берегов 11:54
Летний трафик по Крымскому мосту вырос на 13 процентов 11:53
Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны 11:53
У Курильских островов на глубине ученые нашли малоизученных животных 11:52
Призовой фонд легкоатлетического матча Европа - США составит 1 млн евро 11:49
Ядерные испытания США до сих пор отравляют Землю в разы сильнее Чернобыля 11:49
Минск будет содействовать восстановлению экономики Сирии 11:42
В Кронштадте развернут самый большой в мире Андреевский флаг 11:41
Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене 11:40
Обнаружено эффективное средство против рака 11:39
В Восточной Сибири горит более миллиона гектаров тайги 11:37
МВД Крыма проверит видео драки фотографов с туристами в Судаке 11:36
"Гарри Поттеру" - 30! Тест "РГ" к юбилею Дэниэла Рэдклиффа 11:34
Житель Северодвинска попытался дать взятку, чтобы пойти служить 11:25
В Псковской области двое детей и двое взрослых погибли при пожаре 11:24
В Алуште двухмоторный катер отрезал голень купальщику 11:23
Минздрав: При пожаре в лагере пострадали 12 человек, из них 7 детей 11:23
Таможенники нашли в багаже уральцев заспиртованных редких змей 11:19
В Коми вывезли с полотна все сошедшие с рельсов вагоны с углем 11:10
Глава "Слуги народа" отверг возможность амнистии для ополченцев Донбасса 11:07
Роспотребнадзор обнаружил недостаточное содержание витаминов в фруктах 11:05
В Хабаровском крае впал в кому спасавший детей во время пожара мальчик 10:56
В Дагестане девочка умерла от побоев мачехи 10:53
В Ленобласти задержали женщину по подозрению в избиении ребенка 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
23.07.2019 11:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Псковской области двое детей и двое взрослых погибли при пожаре

Текст: Вера Черенева (Псковская область)

В Псковской области в городе Остров при пожаре в многоквартирном доме по улице 25-летия Октября погибла семья из четырех человек. На месте происшествия обнаружены тела двоих детей, их матери и бабушки, сообщает пресс-служба регионального СК.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС
Минздрав: При пожаре в лагере пострадали 12 человек, из них 7 детей

Сейчас Следственный комитет по Псковской области начал проверку по факту случившегося. Главный вопрос - причина пожара. В ведомстве отмечают, что возгорание могло начаться под лестницей первого этажа.

Сотрудники правоохранительных органов опрашивают соседей, эксперты испытательной пожарной лаборатории осматривают сгоревшую квартиру.

Следователи не исключают возможности того, что после проверки будет возбуждено уголовное дело.

В ГУ МЧС по Псковской области отмечают, что сигнал о пожаре поступил в 04.18. В тушении пожара принимали участие восемь человек, было задействовано три единицы техники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Девочка погибла во время пожара в палаточном лагере под Хабаровском
Роспотребнадзор обнаружил недостаточное содержание витаминов в фруктах
Турция может начать выпуск компонентов С-400
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах
Все туристы задержанных рейсов Azur Air прибыли в Россию и Турцию