В Псковской области двое детей и двое взрослых погибли при пожаре

В Псковской области в городе Остров при пожаре в многоквартирном доме по улице 25-летия Октября погибла семья из четырех человек. На месте происшествия обнаружены тела двоих детей, их матери и бабушки, сообщает пресс-служба регионального СК.

Сейчас Следственный комитет по Псковской области начал проверку по факту случившегося. Главный вопрос - причина пожара. В ведомстве отмечают, что возгорание могло начаться под лестницей первого этажа.

Сотрудники правоохранительных органов опрашивают соседей, эксперты испытательной пожарной лаборатории осматривают сгоревшую квартиру.

Следователи не исключают возможности того, что после проверки будет возбуждено уголовное дело.

В ГУ МЧС по Псковской области отмечают, что сигнал о пожаре поступил в 04.18. В тушении пожара принимали участие восемь человек, было задействовано три единицы техники.