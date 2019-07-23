В Заполярье создан центр подготовки арктических водолазов и дайверов

В Мурманской области открылся Центр арктических компетенций, где будут проходить подготовку водолазы, работающие в условиях Арктики. Базой для обучения водолазов стал город Кировск, сообщил руководитель подводного исследовательского отряда Всемирной конфедерации подводной деятельности ЮНЕСКО Дмитрий Шиллер в ходе II Дальневосточного арктического форума.

- Центр в Кировске уже открылся, там прошел первый семинар для водолазов, которые работают в арктическом регионе, - подчеркнул Шиллер. - В нем представлена не только подводная подготовка, но и полный комплекс компетенций для работы в арктических экспедициях. Это первый центр с подобной базой. А 10 июля там начались испытания ребризеров - аппаратов замкнутого цикла дыхания, которые препятствуют охлаждению воздуха в баллонах при работе в арктических условиях.

Преимущество Кировска заключается в том, что этот город расположен в Хибинских горах, и водолазы получают возможность тренироваться в горных озерах, где условия погружения приближены к арктическим морям. Кроме того, город находится сравнительно недалеко от Баренцева моря, где водолазы могут тренироваться при сильном волнении. Также от Кировска легко добраться до побережья Белого моря, где можно отрабатывать погружения под лед.

Обслуживание месторождений нефти и газа в Арктике - это область, в которой востребованность труда водолазов в ближайшие десятилетия будет только расти, отмечают эксперты.

Подводно-технические работы стараются по возможности механизировать, но телеуправляемыми роботами можно обойтись далеко не всегда - нужны человеческие руки. При этом работать в арктических водах на порядок сложнее, чем в любых других.

- Арктика не прощает ошибок. Здесь нельзя что-то переписать. Нужно быть готовым бороться с природой, инженерными трудностями и с самим собой, - подчеркивает Антон Мельников, директор одной из компаний Санкт-Петербурга, занимающейся подводными работами. - И обучение водолазов необходимо, так как сохраняется серьезный дефицит квалифицированных кадров.

Наиболее востребованы водолазы будут при обслуживании месторождений нефти и газа в Арктике

Вузы выпускают специалистов водолазного дела, но далеко не всегда выпускники обладают необходимыми компетенциями, добавляет эксперт. Это связано с тем, что высшие учебные заведения утратили связь с производством. Поэтому возможность обучаться в таких центрах, как открывшийся в Кировске, играет огромную роль при практической подготовке водолаза.

Еще одним направлением работы центра может стать развитие всесезонного подводного туризма, подчеркивают в администрации Кировска. Того же мнения придерживается и московский дайвер Сергей Горпинюк, который известен своими исследованиями подводных пещер и созданием технологии погружений акванавтов под лед.

По его словам, в кировском Центре арктических компетенций существует возможность как работать с водолазами-профессионалами, так и наладить в акватории озера Малый Вудъявр обучение дайверов-любителей, которых все больше привлекают чистейшие арктические воды.

Такое предложение уже высказано, осталось найти инвесторов, готовых вложить деньги в заполярный дайвинг.